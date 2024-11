Kindergemeenteraad van Menen aangesteld

In de schaduw van de gemeenteraadsverkiezingen, kon woensdag ook een andere gemeenteraad worden aangesteld. Dit keer was het de beurt aan de nieuw verkozen leden van de kindergemeenteraad, om de eed af te leggen. Het initiatief moet kinderen meer inspraak geven in het beleid van de stad.

“Ik zweer trouw aan het ambt van de kindergemeenteraad!” Plechtig, in bijzijn van de burgemeester en compleet met lint, konden de gloednieuw verkozen raadsleden aan hun termijn beginnen. Ondertussen al toe aan een tweede editie, moet de kindergemeenteraad een doorgeefluik vormen richting stadsbestuur. “Het is een concept waaraan alle basisscholen deelnemen”, lacht een tevreden schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930). “Scholen richten hun eigen verkiezingen in en hun verkozenen krijgen dan een plaats in het halfrond. De kinderen vergaderen 4 tot 5 keer per jaar en bespreken thema’s die hen nauw aan het hart liggen. We willen op die manier de kinderen een stem geven en het niet alleen houden bij wat zitten vergaderen en een broodje eten. De kindergemeenteraad van vorig jaar kon zo enkele concrete projecten uitwerken. Zo was er de autovrije speelstraat in Lauwe eerder dit jaar, en namen ze ook concreet actie rond netheid. Ze ontwikkelden een grondsticker die bij vuilnisbakken in de omgeving van scholen werden aangebracht. Hiermee maakten ze duidelijk dat zwerfafval echt niet meer OK was in deze tijd.”

En of het de jeugd menens is. Met opgestoken hand legden ze één voor één de eed af, waarna een fotomoment volgde. Voor Briek Delanote (11) was het overigens niet zijn eerste keer. De leerling van de Sint-Jansschool zetelde vorig jaar ook. “De verkiezingen in onze school verliepen door middel van inschrijvingen”, glundert de nieuwe mandataris. “Vorig jaar waren er niet veel inschrijvingen en werd ik verkozen, dit jaar waren er wel wat meer en werd ik opnieuw verkozen. Concrete ideetjes heb ik nog niet, al zal ik me vooral bezig houden met verkeersveiligheid. We moeten veilig naar school kunnen gaan, altijd en overal. Volgens mij is de kindergemeenteraad echt wel belangrijk, want ze luisteren naar wat we te zeggen hebben.”