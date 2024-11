Kinderen zot van kunst tijdens de kunstendag

Kinderen van 6 tot 12 jaar proberen warm te maken voor kunst, dat was de opzet van ‘Kunstendag voor kinderen’ in centrum Zomerloos. Workshops en een slotact wisten een mooi volkje te verleiden: buttons maken, knutselen met oude boeken, een gek knuffelstokpaardje of een mondriaan sleutelhanger maken, keramiek, schilderen, tekenen en knutselen of een danschoreografie.Kinderen konden ook etnische slaginstrumenten als de cajon en doundoun ontdekken. “We kregen zo’n 50 kinderen over de vloer”, zegt cultuurschepen Ann Bentein (Team Burgemeester). “De workshops waren netjes verzorgd en onder meer de vereniging Slagweg blikt tevreden terug. Voor de editie van volgend jaar zullen we bekijken wat we eventueel anders kunnen inrichten of aanpakken.” Thema dit jaar was ‘Zot van kunst’. (TVA/foto PM)