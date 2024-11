Kinderen op herfstkamp in woonzorgcentrum Zilvervogel

In woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge werd de rust vorige week wat verstoord. Negen kinderen tussen 6 en 9 jaar waren er namelijk op herfstkamp. Vier dagen lang zorgden ze letterlijk en figuurlijk voor leven in de brouwerij. Op het programma stonden kook-, knutsel- en muziekactiviteiten, spelletjes en een talentenjacht. De laatste dag stond volledig in het teken van Halloween, inclusief een trick or treat. Ook het eten was vier dagen op kindermaat met op het menu onder meer spaghetti en vol-au-vent met frietjes. De organisatie was in handen van WZC Zilvervogel met de medewerking van stad Lo-Reninge. (foto KVCL)