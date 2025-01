Kinderen leven zich uit op parcours Cyclocross Gullegem

Zaterdag is het aan de grote tenoren op de Cyclocross in Gullegem, maar donderdagmiddag mochten jonge crossertjes zich al eens uitleven op het parcours. Een vijftigtal moedige kinderen trotseerde de modder.

Koersminnend Vlaanderen richt zaterdag zijn blik op Gullegem. Voor de achtste editie van de cyclocross wordt een recordopkomst verwacht. 2023 was qua ticketverkoop de uitschieter, 2025 belooft alvast nog beter te doen. “We verwachten zo’n 5.000 tickets in voorverkoop kwijt te geraken, het wordt dus druk”, zegt medeorganisator Kevin Defieuw.

De voorverkoop duurt nog tot vrijdagmiddag 3 januari, maar ook de dag zelf kunnen nog tickets – aan 15 in plaats van 12 euro – gekocht worden. Wie als VIP de cross wil beleven, die is eraan voor de moeite, want de 1.500 kaarten zijn al de deur uit.

De reden? De komst van Wout Van Aert zal er zeker voor iets tussenzitten, maar ook de intense strijd om de hoofdvogel af te schieten in het criterium van de Superprestige. En er is meer, want er wordt ook een Belgisch Kampioenschap verreden. Om 9.30 uur wordt het veldritprogramma geopend door de G-veldrijders die strijden om die titel.

Feest

Dat is niet alles, aangezien er naast de koers nog van alles te beleven valt. Tal van liveartiesten en dj’s – met onder meer een optreden van mascotte Rik Verheye als MC – zorgen ervoor dat er op heel het terrein kan gefeest worden, voor de jongsten staan er enkele kermisattracties. “Afgelopen jaren hebben we extra ingezet op beleving rond het parcours en ook dat loont nu duidelijk”, aldus de organisatie.

Die beleving start eigenlijk al van voor het hoogtepunt op zaterdag 4 januari. Zo liep er ook een cyclocrosskamp én donderdagnamiddag mochten jonge crossertjes al eens van de modder proeven – letterlijk voor sommigen. Onder begeleiding van twee ervaren rotten mochten ze het parcours verkennen en kennismaken met de moeilijkste hindernissen.

Van schattige meisjes met een roze fiets tot stoere fietsers met een al even stoere mountainbike, ze zakten met zo’n vijftig af. Daarbij ook de 8-jarige Cis Verstraete uit Gullegem, die samen met zijn broer Vince (10) de fiets door het slijk sleurde.

Lastig

Met rode kaken van de inspanning hield hij het na anderhalve ronde voor bekeken. “Het was de eerste keer dat ik op zo’n parcours reed en het was toch veel lastiger dan het er op tv uitziet. Vooral de heuvels omhoog waren afzien”, vertelde hij.

Toegegeven, hij had maar één versnelling op zijn fiets, wat het er niet makkelijker op maakte. Zijn vader beloofde alvast een nieuwe fiets voor volgend jaar. De jongeman zakt ook zaterdag af naar het terrein. “Ik ben een grote fan van Wout Van Aert, dus ik zal wel proberen een handtekening te scoren.” (JDW)