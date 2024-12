Kinderdagverblijf ’t Kadetje in Roeselare ook open op zaterdag: “Veel vraag en weinig aanbod”

Kinderdagverblijf ‘t Kadetje in Roeselare (Brugsesteenweg 266) opent vanaf 2025 de deuren ook op zaterdag. Dit komt door de grote vraag naar kinderopvang op zaterdag en het geringe huidige aanbod. In de toekomst willen ze ook nog uitbreiden.

“We zijn begonnen met het Kadetje in september 2023. Eerst deed mijn mama het alleen als gezinsopvang maar door erin op te groeien begon het bij mij ook te kriebelen om ermee te starten”, vertelt de 23-jarige Amber Soens die samen met haar mama Els Willemyns voor de kindjes in ‘t Kadetje zorgt.

Maximum acht kindjes

“De komende jaren zal er heel veel aanvraag zijn in deze sector en een groot aanbodtekort.Want er zijn uiteraard nog steeds mensen die op zaterdag werken, maar hier wordt dan minder rekening mee gehouden dan tijdens de week. Vandaar de beslissing om ook op zaterdag de deuren te openen. De zaterdag zal ik wel alleen werken met maximum acht kindjes omdat het toch even wennen is.”

Bij ‘t Kadetje zijn er 15 kindjes per dag en zijn er in totaal 18 ingeschreven. “De leeftijd die wij aanbieden is 0 tot 3 jaar, maar we hebben ook een groot tekortopgemerkt in de BKO. Vooral op zaterdag, dus zouden we die dag de leeftijd optrekken tot maximum 5 jaar omdat we dit nog perfect kunnen aanbieden.”

Toekomstplannen

“Toekomstplannen zijn er en zullen er ook altijd zijn. We zouden graag veranderen van locatie zodat we nog meer opvang kunnen aanbieden. Dit met meer personen die dezelfde visie hebben.”

“Onze visie is namelijk om ieder kind de kans te bieden om zich volgens zijn eigen tempo en zijn eigen kunnen te ontplooien.Bij ons zitten de kinderen dan ook niet in aparte groepen omdat ze zo het meest van elkaar kunnen leren. Dit willen we dan ook opnieuw aankaarten naar de toekomst toe, dat elk persoon zijn eigen groep heeft, maar dan met de verschillende leeftijden en één vaste begeleider per groep. Zo wordt het wennen alvast ook een stuk minder moeilijk”, besluit Amber. (RV)