Kinderdagverblijf De Berentuin opent vertelhut: genieten van verhaaltjes in de buitenlucht

Kinderdagverblijf De Berentuin in Menen nam, naar aanleiding van de Voorleesweek, een gloednieuwe vertelhut in gebruik. Uniek aan het concept is dat de hut buiten werd geïnstalleerd.

Verhaaltjes voorlezen helpt met de mentale ontwikkeling van een kind, terwijl buiten spelen dan weer lichamelijk gezond is. Om beide factoren te combineren, besloten de mensen van kinderdagverblijf De Berentuin om een gloednieuwe vertelhut in gebruik te nemen. Dit gebeurde naar aanleiding van de Voorleesweek, die op verschillende plaatsen in Vlaanderen werd georganiseerd.

Op die manier kiest het kinderdagverblijf er bewust voor om verhaaltjes voor te lezen in de gezonde buitenlucht. De Voorleesweek diende als proefweek, waar al snel bleek dat het concept door zowel de ouders als de kinderen werd gesmaakt.