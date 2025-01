Kidskampen en Multimove organiseren vakantiekampen in elke vakantieweek

VZW Kidskampen en Multimove breidt uit: tijdens elke vakantieweek van 2025 zullen ze kampen organiseren in Oostende. Dit betekent dat kinderen van 2,5 tot 12 jaar maar liefst twaalf weken lang kunnen genieten van een gevarieerd en kwalitatief aanbod, verspreid over scholen en sportinfrastructuur in de stad.

“We zijn erg trots op deze uitbreiding,” zegt Nathan Blondé, voorzitter van vzw Kidskampen en Multimove. “Wat begon als enkele kleuterkampen in Oostende, is nu uitgegroeid tot een breed aanbod, niet alleen voor kleuters, maar ook voor kinderen uit het lager onderwijs. Dit jaar organiseren we meer dan 35 kampen in 13 steden en gemeenten, goed voor in totaal 1.600 kamplaatsen. Dat toont hoe groot de vraag is naar kwalitatieve vrijetijdsbesteding voor kinderen.”

Op maat van elke leeftijd

De kampen zijn zorgvuldig uitgewerkt in leeftijdsgroepen: 2,5-4 jaar, 5-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar. Op vraag kunnen broertjes en zusjes echter ook samen worden ingedeeld. “Wat ons bijzonder maakt, is dat we werken in kleine groepen van maximaal twaalf kinderen. Na een druk schooljaar bieden we op deze manier rust en persoonlijke aandacht, iets wat veel kinderen en ouders als een verademing ervaren,” aldus Nathan Blondé.

Naast het kleinschalige karakter onderscheiden de kampen zich door hun unieke thematische aanpak. “We brengen de thema’s echt tot leven. Onze personages worden vertolkt door echte acteurs in video’s, wat de beleving voor de kinderen naar een hoger niveau tilt,” vertelt Blondé.

Een kamp voor een volle week kost 95 euro. Ouders kunnen ook kiezen voor daginschrijvingen voor 19 euro per dag. Hierdoor is er voor elk gezin een passende formule beschikbaar.

Multimove voor kleuters

Naast de vakantiekampen biedt de organisatie ook Multimove voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar aan, een initiatief dat al zeven jaar succesvol loopt in meer dan 40 gemeentes. In maart start vzw Kidskampen en Multimove voor het eerst met een reeks peuterturnen waarbij ouders betrokken worden. “De reeks was binnen 24 uur volzet, wat ons aanmoedigt om dit aanbod in de toekomst verder uit te breiden,” legt Blondé uit. “We willen ervoor zorgen dat elke vakantie een unieke en onvergetelijke ervaring wordt voor de kinderen.”