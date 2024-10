KAJ-16 Pittem verwelkomt tien nieuwe gezichten

In het lokaal van de KAJ-16 in zaal De Fontein vond de startdag van het nieuwe werkjaar plaats.

Bij aankomst was er een kennismakingsmoment met een drankje en wat knabbeltjes voor iedereen. Nadien werd een gemeenschappelijk spel gespeeld met als bedoeling elkaar nog beter te leren kennen.

Vrijdagavond

“We zijn met vijf kernleden en mochten vanavond dertig leden verwelkomen, onder hen tien nieuwe gezichten. Dit is echt wel een succes”, vertelt Zita Smessaert.

“De activiteiten van KAJ-16 hebben om de twee weken plaats op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. We dokteren altijd eigen activiteiten uit, maar nemen ook wel deel aan activiteiten van KAJ-nationaal zoals een schaatsavond of later op het jaar een festival naar aanleiding van 100 jaar KAJ.”