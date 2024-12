Jongeren ontwerpen jeugdhuis van de toekomst met ondersteuning van Howest

Veel jeugdhuizen kampen tegenwoordig met teruglopende bezoekersaantallen. Jongeren lijken hun weg naar deze ontmoetingsplekken niet meer te vinden. Om een nieuwe invulling te geven aan het concept van het jeugdhuis en zo een toekomstbestendig model te ontwikkelen, sloeg de gemeente Kuurne de handen ineen met hogeschool Howest. Het resultaat daarvan werd donderdagavond voorgesteld.

Hoe ziet het jeugdhuis van de toekomst eruit? Die vraag stond centraal tijdens het UrbanXRlab, een onderzoeksproject van Howest. “Ons jeugdhuis ’t Molentje gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe locatie,” vertelt burgemeester Francis Benoit. “Howest daagde ons uit om breder te denken en met behulp van innovatie en technologie een toekomstgericht jeugdhuis te ontwikkelen.” Het project werd onderdeel van het UrbanXRLab, een onderzoeksproject waarin Kuurne samenwerkt met Howest. Onder begeleiding van The Enterprise van Howest gingen leden van jeugdhuis ’t Molentje, Chiro Sint-Michiel en KSA Ambroos op zoek naar de bouwstenen en kernwaarden van een vernieuwd jeugdhuis.

“Via vijf workshops werkten we aan een innovatief concept,” legt Annelies Depaepe van Howest uit. “Het project bouwt voort op de duurzaamheidsprincipes van Vital Cities en het Howest expertiseteam dat onderzoek doet naar leefbare steden en gemeenten. Daarnaast gebruikten we de creativiteitstechnieken van het Gen Z Lab, dat zich richt op het gedrag van jongeren die vooral digitaal zijn opgegroeid.”

Van brainstorm tot concreet ontwerp

Na inspirerende brainstormsessies werden de ideeën omgezet in tastbare ontwerpen met behulp van SketchUp. Architect Koen Cappon benadrukt de kracht van dit project: “Jongeren reflecteren over hun eigen generatie – Gen Z – en bedenken hoe een jeugdhuis opnieuw kan worden vormgegeven. Daarbij gaat het zowel om de inrichting als om de werking ervan.”

De resultaten van deze workshops werden afgelopen donderdag gepresenteerd in het gemeentehuis van Kuurne. Via een 3D-voorstelling op een groot scherm en zelfs met VR-brillen kregen aanwezigen een realistische inkijk in het ontworpen jeugdhuis. “We kijken nu al vooruit naar de toekomst van jeugdhuis ’t Molentje,” zegt schepen van Jeugd Willem Vanwynsberghe. “Het huidige huurcontract loopt binnen enkele jaren af. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden. Verbinding, plezier, respect en laagdrempeligheid zijn daarbij onze belangrijkste pijlers. In ons beleidsplan hebben we alvast ruimte gereserveerd voor een nieuwe locatie. Ons doel is een jeugdhuis waar alle jongeren uit Kuurne zich thuis voelen.”

Een blik op het jeugdhuis van de toekomst

Volgens de werkgroep heeft het toekomstige jeugdhuis een duurzame industriële uitstraling en wordt het omringd door groen. Het gebouw zal bestaan uit twee verdiepingen. Op de begane grond komt een polyvalente ruimte met lockers en veel opbergruimte voor materiaal. De eerste verdieping biedt plek aan spelletjesruimtes en knusse hoekjes waar jongeren zich kunnen terugtrekken om te kletsen of te ontspannen.

Sari De Bosschere en Abby Braekeveld van Chiro Sint-Michiel maakten deel uit van de denktank en zijn enthousiast over hun bijdrage. “Sinds corona hebben veel jongeren het jeugdhuis niet meer weten te vinden,” zegt Sari, die Sociale Readaptatiewetenschappen studeert aan Howest. “We hebben ons gebaseerd op de werking van jeugdhuis Den Tap als inspiratie. Hopelijk dragen onze voorstellen bij aan een nieuw jeugdhuis waar jongeren graag naartoe komen. We willen een moderne en toegankelijke ruimte waar iedereen uit Kuurne en omgeving zich welkom voelt.”

Een stap richting vernieuwing

Hoewel nog niet duidelijk is wanneer het nieuwe jeugdhuis gerealiseerd zal worden, betekent deze unieke denktank een belangrijke stap vooruit. Het initiatief, waarin jongeren actief meedenken en hun stem laten horen, toont hoe vernieuwende ideeën het jeugdhuis weer relevant kunnen maken voor een nieuwe generatie. Kuurne bewijst daarmee dat innovatie en participatie hand in hand kunnen gaan bij het bouwen aan de toekomst.