JH Den Couter zamelt geld in voor De Warmste Week: “Goeie plaatjes draaien in Glazen Jeugdhuis”

De vrijwilligers van jeugdhuis Den Couter in Poperinge slaan de handen in elkaar om een Glazen Jeugdhuis te organiseren, naar analogie met het glazen huis van De Warmste Week. Daarnaast zetten ze ook enkele originele acties op touw om geld in te zamelen. Het thema van De Warmste Week is ‘eenzaamheid’.

Het is niet de eerste keer dat het jeugdhuis grootse acties op touw zet voor De Warmste Week. “Er waren deze keer opnieuw heel wat ideeën en vrijwilligers om iets te organiseren voor De Warmste Week”, begint Jerry Lippinois te vertellen. “Er zijn vier mensen die zich gaan ‘opsluiten’ in het Glazen Jeugdhuis gedurende 36 uur. Dit zijn Benoit Dierickx-Visschers, Maité Lanoye, Achile Quinten en Isis Goussey. Zij gaan radio-activiteiten doen, interactie zoeken met de luisteraars en goeie plaatjes draaien. Dit gedurende 36 uur, te starten vanaf vrijdag 22 november om 16 uur.”

28 uur fietsen

“Op dat zelfde moment zal een groep Poperingenaars op hun fiets springen in Parijs, met als einddoel Poperinge”, vervolgt Jerry. “Dit zijn zowel huidige vrijwilligers als oudgedienden, namelijk Tinus Degrande, Jonas Polin, Midas Vandevyvere, Joren Provoost en ikzelf. We zijn allemaal hobbyfietsers, maar dit zal toch een stevige uitdaging zijn. Dat traject is ongeveer 350 kilometer en we willen dit doen in 28 uur. We starten op vrijdag 22 november en komen aan op zaterdagavond 23 november. Het is de bedoeling om tussenin toch wat te slapen. Bij onze aankomst in Poperinge zal het feest zijn in het jeugdhuis.”

Warme sfeer

“We hebben nog heel wat andere leuke acties, maar nog eentje die er uit springt, is de avondmarkt op zaterdagavond. Vijftien lokale handelaars hebben zich geëngageerd om hun producten of diensten te verkopen. Dit gaat van handgemaakte producten tot nagelverzorging. Het Jeugdhuis zorgt voor sfeer en gezelligheid, we voorzien lekker drankjes en de mogelijkheid om iets te eten. We willen een warme sfeer creëren. Alle opbrengsten gaan naar De Warmste Week. We hebben geen streefbedrag vooropgesteld, maar willen zoveel mogelijk binnenhalen. Het thema ‘eenzaamheid’ ligt ons immers na aan het hart. Dus hoe meer we inzamelen, hoe beter”, aldus Jerry.