Jeugdhuis de Sortie in Nieuwpoort organiseert eerste open air festival

Jeugdhuis de Sortie organiseert op zaterdag 20 augustus een open air festival met randanimatie in Nieuwpoort. Het wordt een gezellig feestje in openlucht op het ‘pattatenplein’ naast het jeugdhuis.

Bij gebrek aan medewerkers hield het stedelijke jeugdhuis De Prieze in het najaar van 2016 op te bestaan. Begin 2020 namen een tiental jongeren, met als trekpaard Jens De Muynck, de draad weer op en stichtten ze een vzw met als doel opnieuw een volwaardig jeugdhuis open te houden. Wat in de omliggende gemeenten kan, moet ook in Nieuwpoort mogelijk zijn, dachten een aantal jonge gasten. “Wij willen een trefpunt zijn waarvan jongeren weten dat ze er de vrijdagavond elkaar kunnen ontmoeten”, zegt Tobias Dewulf.

Gehuurde chalet

Het kernbestuur van het jeugdhuis bestaat momenteel uit Nathan Van Melkebeke (voorzitter), Jens De Muynck, Emile Mussly, Jari Verhegge, Jens Vercruyce, Tobias Dewulf, Piet Heinrichs en Marlies Dewulf. Na de moeilijke startjaren was 2022 een goed jaar, omdat de groep nu een solide vorm heeft gekregen. “Een goed jeugdhuis moet een breed activiteitenaanbod kunnen voorleggen. Het mogen niet alleen maar caféavonden zijn”, vervolgt Tobias.

Samen met zijn zus Marlies kreeg hij de opdracht van het bestuur om de De Sortie Open Air te organiseren. “We staan er natuurlijk niet allen voor, we hebben een team van een twintigtal medewerkers, maar ik ben verantwoordelijk voor het financiële plaatje”, zegt Tobias.

Afscheid van oud clubhuis

Het is de eerste maal dat ze met zo’n groot evenement uitpakken. Het is ook bedoeld als afscheid van het oude jeugdhuis, want in september wordt het oude clubhuis afgebroken. “We krijgen een volledig nieuw complex in de plaats. In afwachting zullen we voor twee tot drie jaar onze intrek moeten nemen in een gehuurde chalet die zal geplaatst worden naast de voetbalkantine van KSV Nieuwpoort”, legt Tobias uit. “Dit jaar houden we het nog kleinschalig en gaan uit van een maximumcapaciteit van 500 feestgangers. De voorverkoop in waves verliep goed, we zitten nu reeds aan 300 verkochte tickets, maar de meesten zullen last minute beslissen en het weer afwachten.”

Drie dj’s

Er werd een dj-contest georganiseerd waaruit drie dj’s gekozen werden die de avond mogen inzetten: dj Jelle, dj Prior en dj Selco. Daarna nemen Het Kollektief, BCK, Mutu en Djari & Family plaats achter de draaitafels om jong en oud te doen dansen. De volgende in de rij is Mutu, vooral bekend in de streek van Gent waar hij met @donkerwit exclusieve feestjes geeft op unieke locaties. Djari & family sluit de Sortie Open Air af met zijn plaatjes. Hij is de huis-dj en speelt op elk feestje in het jeugdhuis.

Liefhebbers van house en tech house komen vanaf 14 uur ruimschoots aan hun trekken en het feestje duurt tot 23 uur. Toegang: 10 euro aan de deur. (PG)