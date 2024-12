Jeugdhuis De Flodder in Langemark zoekt foto’s en verhalen van vroeger

Het is nog bijna een half jaar vooraleer het zover is, maar in jeugdhuis De Flodder zijn ze al volop bezig met de voorbereidingen voor het veertigjarig bestaan op 25, 26 en 27 april 2025.

Een werkgroep bestaande uit bestuursleden en oud-bestuursleden kwam samen om oude foto’s te zoeken voor een fototentoonstelling. Voor een podcast is de werkgroep nog steeds op zoek naar straffe verhalen over De Flodder.

Op de foto zien we vooraan v.l.n.r. Cedric Dekindt, Wim Anckaert, Cederic Latruwe, Jeroen Matton, Isabel Lambert, Thijs Derdaele, Bart Moeyaert, Jeremy Spinnewijn en Peter De Vrieze. Achteraan herkennen we v.l.n.r. Sophie Keirsbilck, Jaron Lameire, Valerie Vanderhaeghe, Sylvie Behaeghel, Valerie Vandendriessche en Jarne Dewyse.

(foto TOGH)