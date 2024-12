Jeugdbeweging De Vrijbuiters krijgt nieuw lokaal van half miljoen euro in Assebroek

FOS 209 De Vrijbuiters krijgt een compleet nieuw en duurzaam jeugdlokaal. Het groeiend aantal leden, ondertussen zo’n 300, en de verouderde staat van het intussen gesloopte jeugdlokaal, dat nog in hout was opgetrokken, maakten een nieuwbouwproject noodzakelijk. De werken zijn begin december 2024 gestart en de feestelijke opening is gepland in april 2025.

“Met deze nieuwbouw willen we voorzien in een kwaliteitsvolle basisvoorziening en een veilige, toegankelijke ontmoetingsplek. Er zijn energiebesparende maatregelen voorzien, een gezond binnenklimaat en gebruiksvriendelijke, veilige installaties. Het ontwerp is gericht op robuustheid en duurzaamheid, met respect voor zowel de huidige als toekomstige generaties”, zegt Chris De Ruyck, bestuurslid en financieel verantwoordelijke FOS 209 De Vrijbuiters.

Belangrijke mijlpaal

De totale kosten van het project worden geraamd op 475.000 euro. “Dankzij een subsidie van maar liefst 342.000 euro van Stad Brugge kan dit project werkelijkheid worden. Deze belangrijke tussenkomst is mee mogelijk gemaakt door de inspanningen van de vorige schepen van Jeugd Mathijs Goderis, aan wie we onze oprechte dank betuigen.”

“Daarnaast is dit project het resultaat van de vele inspanningen van onze vrijwilligers en de steun van onze sponsors, zonder wie dit niet mogelijk was geweest. Dit nieuwe jeugdlokaal markeert een belangrijke mijlpaal voor onze mooie jeugdbeweging en biedt een veilige en inspirerende ruimte voor onze jeugd”, luidt het.

Meer dan een investering in stenen

“Als voormalig schepen van Jeugd kijk ik met trots naar dit prachtige project dat ik tijdens mijn legislatuur heb mogen helpen realiseren. De bouw van deze nieuwe jeugdlokalen voor FOS 209 De Vrijbuiters is meer dan een investering in stenen; het is een investering in de toekomst van onze jongeren.”

“Dit duurzame en veilige gebouw biedt ruimte voor ontmoeting, groei en avontuur, en symboliseert de kracht van samenwerking en visie”, vult voormalig schepen van Jeugd Mathijs Goderis aan.

(CGRA)