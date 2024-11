Jeugdbeweging Chiro Sjaloom zit in de lift

Jeugdbeweging Chiro Sjaloom is erg populair in de streek. Elke zaterdag om de twee weken komen er rond de negentig kinderen en jongeren uit de wijde omgeving naar de site van de Briekerij voor een namiddag onder vrienden.

Om zo’n grote groep goed te kunnen begeleiden, zijn er best ook veel leiders en ook dat is hier het geval. De groep leiders telt 22 mensen. Binnenruimte is er genoeg, buitenruimte helaas niet. Gelukkig kan de Chiro een beroep doen op enkele private graspleintjes van Izenbergenaren die de plaatselijke jeugdbeweging genegen zijn.