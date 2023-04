Jeugd Houthulst krijgt inspraak in keuze van nieuwe speeltoestellen

De gemeente Houthulst zorgde voor een speelplein in iedere deelgemeente. Zo werd er in Jonkershove in 2018 een nieuw speelplein aangelegd op een vrijliggend stuk grond van de gemeente vlakbij het voetbalterrein en de hondenloopweide.

“Dat speelplein werd goed onthaald omdat er naast het speelterrein bij de buitenschoolse kinderopvang geen andere speelmogelijkheden waren in Jonkershove”, vertelt schepen Jeroen Vandromme. “Toch kwamen er na enkele jaren opmerkingen van ouders dat het speelplein zich vooral op oudere kinderen richtte en er voor de kleinere kinderen niet zoveel te beleven viel. Daar hebben we nu iets aan gedaan.”

Ontwerp kiezen

De jeugd kreeg inspraak in de keuze van de nieuwe speeltoestellen. “We organiseerden in de klassen van de kleuter- en lagere school in Jonkershove een inspraakmoment. De kinderen kozen dus zelf het ontwerp van de speeltoestellen”, geeft schepen Vandromme mee. “In hoofdzaak werd gekozen voor een klimtoestel met glijbaan, een schommel en enkele kleinere elementen. De kostprijs van de nieuwe toestellen komt op 10.000 euro.” (ACK)