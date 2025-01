Jabbeekse jeugd wil jeugdhuis

De natuurverenigingen en de senioren deden het voor de verkiezingen. Maar nu gaf ook de jeugdraad input voor het nog op te maken beleidsplan van Jabbeke. Opvallend is de vraag naar een jeugdhuis voor kersvers schepen van Jeugd Piet Berton.

Heel wat jeugdorganisaties tekenden het memorandum. “Met de jeugdraad willen we een Jabbeke waaraan kinderen en jongeren actief mee vormgeven. Daarom vragen wij het toekomstige bestuur om een jeugdvriendelijk beleid te voeren. Om daar mee vorm aan te geven schreven wij een kort maar krachtig memorandum”, zegt Lars Persyn. “We vertegenwoordigen de jeugd die aangesloten is bij Scouts Permeke, KLJ Jabbeke, KSA Rafiki, KSA De Blauwe Torre, ’t Kompas en Jong Sint-Cecilia. “Eerst en vooral willen we een participatief proces om de noden van de jeugd nog preciezer in kaart te brengen. Op het gebied van infrastructuur kan het beter voor de jeugd. De jeugdlokalen en de speelzone in Varsenare zijn aan een opwaardering toe. En voor de niet-georganiseerde jeugd zijn we voorstander om een jeugdhuis op te richten.”

De vraag naar een jeugdhuis is iets dat Jabbeke al decennialang beroert. Eind vorige eeuw was er jeugdhuis Utopia. Maar door de geringe begeleiding taande het aanvankelijke succes snel en werd er door de gemeente ook niet meer in geïnvesteerd en geloofd. De schepenen spraken zich nog niet concreet uit over de komst van een jeugdhuis.

Veiligheid

“Voor de speelpleinen denken we weer aan een speelpleinbeleid. Er moet een regelmatige controle komen om het onderhoud en de veiligheid van de speelpleinen te verbeteren”, meent Lars. “Ook is een aantal verouderde speelpleinen aan vernieuwing toe. Daarnaast kan ook de gebruiksvriendelijkheid verhoogd worden. Hierbij denken we aan zonnecrèmepaaltjes en gratis drinkwater op deze speelpleinen. We willen ook werken aan de toegankelijkheid en veiligheid bij evenementen waar ook de jeugd op aanwezig is. Het verkeer is uiteraard een aandachtspunt. Betere fietspaden en routes naar scholen en jeugdbewegingen moeten in onze landelijke gemeente zeker kunnen. En er moet meer aandacht zijn voor een veilige oversteekplaats aan belangrijke jeugdplekken.”

Daarnaast vraagt de jeugdraad om meer jeugdactiviteiten doorheen het jaar en om de procedure tot aanvraag van een evenement gemakkelijker te maken. (PA)