Intrede van Sinterklaas: “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen in Kortrijk”

Vele honderden kinderen stonden zaterdagvoormiddag Sinterklaas op te wachten met vlaggetjes en tekeningen. Special voor hen kwam de Sint met de enige echte zwarte pieten uit Spanje. Voor een keer kwam de goedheiligman met een kleinere boot omdat zijn stoomboot onder geen enkele brug kon varen.

9 november was een hoogdag voor de allerjongsten onder ons. Niemand minder dan Sinterklaas brengt dan een bezoek aan Kortrijk. Vele hulppieten deelden in afwachting van zijn aankomst snoep uit en deden spelletjes met de aanwezige kinderen. De Gezinsbond zorgde voor 80 liter gratis chocolademelk en 60 liter hartverwarmende pompoensoep.

Enkel het iets koudere weer was een beetje spelbreker. Maar dit kon het jonge volkje en Super Piet niet tegenhouden: ze zongen uit volle borst een reeks Sinterklaasliedjes.

Geen stoute kinderen in Kortrijk

Klokslag 10.30 uur meerde de stoomboot van de Sint aan langs de Budabeach in Kortrijk. De vele honderden kinderen stonden toen al een uur geduldig te wachten. Het wachten werd ruimschoots goedgemaakt door de vele animatiepieten die snoep, vlaggetjes en ballonnen uitdeelden. Super Piet had slechts een vraag: zo veel mogelijk lawaai maken! En de goedheiligman liet het hem welgevallen.

“Een plezier om al die lieve, opgetogen kinderen te zien”, aldus de Sint bij aankomst. “Kortrijk is de mooiste, beste en warmste stad van Vlaanderen. De opkomst is zo hartelijk en het welkom zo warm dat ik er helemaal … warm van word. En ik wil ook nog het goede nieuws brengen en zeggen dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn in Kortrijk.”

Stramme ledematen

Daarna deed de Sint een grote tour langs de vele honderden kinderen om een high-five te geven en de vele tekeningen en wenslijsten te ontvangen. “De lieve kinderen moesten iets langer wachten op mijn aankomst want er waren drie grote vrachtschepen die eerst moesten langs varen, zij hebben voorrang”, vertelt de Sint.

“Toen we aangemeerd lagen, had ik wat moeite om gemakkelijk van de boot te kunnen: mijn oude stramme ledematen, begrijp je. Ik word ook al een dagje ouder”, knipoogt de Sint. “Gelukkig hebben Superpiet en de hulppieten hun best gedaan om die wachttijd in te vullen met Sintliedjes. Een ding is zeker: ik zal al die brave kinderen op 6 december zeker een bezoekje brengen.”