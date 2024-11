Haven Oostende organiseert sportieve avond voor kinderen van Koninklijk Werk Ibis, De Bolle en De Brem

Op dinsdag 5 november organiseerde Haven Oostende voor het derde jaar op rij een evenement voor de kinderen van Koninklijk Werk Ibis, De Bolle en De Brem, drie Oostendse organisaties die zich inzetten voor de zorg en ondersteuning van jongeren.

Tijdens deze editie werden de kinderen eerst verwelkomd bij Airport Bowling in Oostende, waar ze konden genieten van een gezellig spel bowlen en een lekkere maaltijd. Vervolgens ging de groep naar Basketbalclub Filou Oostende om de spannende match tegen het Poolse King Szczecin bij te wonen.

“Haven Oostende hecht veel belang aan maatschappelijk engagement, iets wat diep geworteld zit in haar bedrijfscultuur. Dit evenement biedt jongeren een sportieve en leuke ervaring en laat hen tegelijkertijd kennismaken met de haven en haar brede ondersteuning van lokale initiatieven”, klinkt het in een persbericht.

“Met deze activiteit droeg Haven Oostende niet alleen bij aan een onvergetelijke dag voor de kinderen, maar ook aan haar betrokkenheid bij de gemeenschap.”

Nauw aan het hart

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “We zijn blij dat we opnieuw de kinderen van Koninklijk Werk Ibis, De Bolle en De Brem mogen uitnodigen voor een unieke sportervaring. De zorg voor kinderen en jeugd ligt mij nauw aan het hart. Het is voor hen een dag vol plezier, en voor ons een manier om iets terug te geven aan de gemeenschap. Oostende is een stad die vooruitkijkt en kansen biedt aan iedereen, niet in het minst aan onze jeugd. Dit initiatief betekent voor ons een vorm van maatschappelijk engagement waar wij ons graag voor inzetten.”

Dirk Declerck, CEO & Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Dit evenement is een mooie kans om de jongeren een dag vol onvergetelijke ervaringen te bezorgen. Het gaat verder dan alleen een ontspannende uitstap; het is een unieke kans om de volgende generatie te inspireren en hen dichter bij de maritieme sector te brengen door kennis te laten maken met Haven Oostende.”