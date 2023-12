Groen licht voor nieuw scoutslokaal

Het clubhuis in de Sportlaan, al jaren de uitvalsbasis van Seascouts 15de FOS ’t Kraainest, is dringend aan vervanging toe. Nadat de gemeenteraad een eerste voorontwerp goedkeurde voor een nieuw scoutsgebouw werd in december unaniem het definitieve ontwerp goedgekeurd.

Door de ligging van het gebouw binnen het Duinendecreet werd destijds een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur opgemaakt. Een inspraakmoment met Seascouts ’t Kraainest, en overleg met de adviesverlenende instanties, resulteerde begin dit jaar in een voorontwerp dat voldeed aan de bepalingen van het GRUP. De omgevingsvergunning die dan werd ingediend, is nu ook toegekend.

De raming voor het definitieve ontwerp dat op de laatste gemeenteraad werd goedgekeurd bedraagt ongeveer 823.000 euro en ligt dus een stuk hoger dan het initiële bedrag van zo’n 700.000 euro.

Ruime zaal

“Het wordt een sober, rechthoekig gebouw in prefab architectonisch beton, zonder kelder. Aan oppervlakte wordt echter niet ingeboet”, licht schepen Wim Janssens de plannen toe. “Er is een ruime polyvalente zaal, waar 100 personen aanwezig kunnen zijn en 60 personen kunnen slapen. Die zaal kan worden opgedeeld in kleinere, afgescheiden ruimtes. De wanden in het sanitaire gedeelte zijn in PVC, en er komt een rudimentaire keuken waar de scouts op korte tijd grote hoeveelheden kunnen koken. Er is ook een berging, en het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Aan de dakconstructie worden grote haken bevestigd om te kunnen sjorren, en er wordt een grote groene bank geïnstalleerd onder de luifel. De start van de werken is voorzien eind maart 2024.”

“Bij onze zeescouts leren tientallen kinderen al decennia omgaan met elkaar, ze ravotten in onze duinen, maken kennis met activiteiten op en rond het water. Hun lokalen zijn helemaal doorleefd en we investeren graag in deze nieuwe infrastructuur voor het verenigingsleven. Door de ligging van de lokalen in natuurgebied is het geen makkelijk dossier geweest, maar we zijn trots dat we met deze nieuwe lokalen de werking voor deze jeugdvereniging kunnen bestendigen voor de toekomst”, aldus burgemeester Bram Degrieck tot besluit. (MVO)