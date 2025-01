Groen hoopt op revival van jeugdraad, schepen hoopt mee: “Wordt onze prioriteit”

Krijgt Menen deze legislatuur opnieuw een jeugdraad? Dat is alvast de hoop van Groen en het streven van de meerderheid. In 2022 was er een oproep naar jongeren die de adviesraad wilden trekken, maar dat was tevergeefs. “Onder meer door corona.”

Sinds 2022 mag Menen zich officieel Kindvriendelijke stad noemen. Het label werd toen toegekend op basis van de inspanningen die werden geleverd. Zo werd er 600.000 euro uitgetrokken voor het implementeren van speeltoestellen mét inspraak van de kinderen. Daarna volgde ook nog de oprichting van de kindergemeenteraad.

Maar, toch blijft er een hiaat zitten in het Menense jeugdbeleid, meent raadslid voor Groen Jan Verbrugge, die ook wees aan het gebrek aan frequente samenkomsten van de seniorenadviesraad. “Bestaat er nog een jeugdraad?”, vroeg hij schepen Kasper Vandecasteele (VOOR 8930) op de laatste gemeenteraad. “Het is belangrijk een adviesorgaan te hebben waar de jeugd haar belangen kan behartigen.”

De bezorgdheid werd alvast gedeeld door de meerderheid. “Er zijn steeds minder trekkers”, verduidelijkt Vandecasteele. “In 2022 lanceerden we een oproep naar nieuwe enthousiastelingen, maar dat was tevergeefs. Onder andere corona zorgde ervoor dat er een generatie werd overgeslagen, maar het engagement bij jongeren is nu ook eenmaal minder.”

Toch blijft de schepen van Jeugd niet bij de pakken zitten. “Na enige vertraging door personeelsuitval, tekenden we in oktober 2024 in op traject rond jeugdraden van Bataljong. De jeugdraad heropstarten wordt prioriteit komende legislatuur. We hopen alvast jongeren te kunnen enthousiasmeren met een pilootproject om die jeugdraad te hervormen.” (JDW)