Gratis ontbijt op Dag van de Oostendse Jeugdbewegingen

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging organiseerde Stad Oostende vrijdagmorgen een gratis ontbijt in zaal ’t Bosjoenk. Al wie zich voor 8.30 uur in de zaal aanbood in uniform, mocht aanschuiven aan de ontbijttafel voor gratis boterkoeken, chocolademelk of koffie, fruit en yoghurt.

Ruw geschat was de opkomst groter dan vorig jaar. Het aantal aanwezigen mocht geschat worden op ruim 250 aanwezigen, vooral leden van de leiding van de 13 verschillende jeugdbewegingen in Oostende.

Steeds meer leden

“Vorig jaar was de opkomst, wellicht door corona, iets minder”, hoorden we omstreeks 7.30 uur van Joachim Desmet van de Oostendse jeugddienst.

“Dit jaar worden 350 ontbijten voorzien en ik schat het aantal aanwezigen op ruim 250, misschien wel 300. Na de moeilijke coronatijden is het ledenaantal van onze Oostendse jeugdbewegingen overal gestegen en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Engagement

Jeugdschepen Bart Plasschaert was ook aanwezig in ’t Bosjoenk om de nieuwe badges op de uniformen van de aanwezigen te strijken!

“Stad Oostende zet in op de jeugd en de jeugdbewegingen. Ze vertegenwoordigen de toekomst. De organisatie van de Dag van de Jeugdbeweging met traditioneel gratis ontbijt is belangrijk, niet alleen om het contact tussen de 13 Oostendse jeugdverenigingen te bevorderen. De leden, die eerst in uniform naar het ontbijt komen, gaan ook zo naar school. Op die manier tonen ze aan andere jongeren hun engagement.”

“Iedereen is welkom bij een jeugdvereniging. Je leert er niet alleen spelen onder deskundige leiding en in team werken, je verhoogt ook de sociale contacten en wie weet, leer je ook verantwoordelijkheid nemen in een leidende functie. De jeugdbeweging is de spiegel van de maatschappij en is dus een uitstekende voorbereiding op het leven als volwassene. Een goede voorbereiding is goud waard!”