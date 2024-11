Geslaagde startdag bij KSA meisjes Izegem

Op de startdag van de KSA meisjes Izegem waren er allerlei standjes met leuke spelletjes en schmink, springkastelen en meer. Ook kwamen de leden te weten wie hun leiding voor het komende jaar wordt. Dit jaar was het thema 80’s fitness. KSA meisjes Izegem is een jeugdbeweging voor meisjes van 6 tot 17 jaar. Hun activiteiten vinden plaats op iedere zaterdagnamiddag van 14 tot 16 uur aan de lokalen in de Mentenhoekstraat 133 in Izegem. Zij tellen dit jaar ongeveer 250 leden. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via ksameisjesizegem.jouwweb.be. (RV/foto RV)