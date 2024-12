Geslaagde knutselnamiddag met Sinterklaas

Onlangs stond de Sint-Eligiuszaal in de Dorpsstraat 71 helemaal in het teken van creativiteit en plezier. Kinderen van 3 tot 12 jaar genoten van een gezellige knutselnamiddag, georganiseerd door RAAK (KWB). Onder begeleiding van een kleuterjuf gingen ze aan de slag met papier, lijm, kralen, verf, stiften en wasco. De namiddag kreeg een extra feestelijk tintje met het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. De goedheiligman deelde snoepgoed uit. Natuurlijk mocht een fotomoment met de Sint niet ontbreken, wat voor blije gezichten en mooie herinneringen zorgde. De knutselnamiddag werd een groot succes, waarbij creativiteit en de magie van Sinterklaas hand in hand gingen. (foto SVE)