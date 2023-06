Gemeente De Panne ontvangt Generatie Rookvrij-label op Wereld Anti-Tabaksdag

Op woensdag 31 mei, niet toevallig Wereld Anti-Tabaksdag, ontving De Panne het Generatie Rookvrij-label. De gemeente zet zich dan ook in om kinderen in een rookvrije omgeving op te laten groeien. Tijdens de gemeenteraad van maart werd immers beslist op alle speelpleintjes rookvrij te houden.

Gemeente De Panne heeft het Generatie Rookvrij-label ontvangen nadat ze in de gemeenteraad van alle speelpleintjes in De Panne rookvrij verklaard heeft.

Generatie Rookvrij

Het doel van Generatie Rookvrij is om kinderen die vanaf 2019 geboren worden rookvrij op te laten groeien. De Panne heeft dan ook beslist om alle 17 speelpleintjes rookvrij te verklaren. Het gaat om zowel de klassieke sigaret als de e-sigaret. Bij een overtreding kan een GAS-boete van €350 opgelegd worden.

De keuze om roken op speelpleintjes te verbieden kwam er omdat meeroken in de buitenlucht eveneens schadelijk is voor de gezondheid. Zeker in het geval van kinderen, die nog in volle ontwikkeling zijn en daardoor extra kwetsbaar zijn voor de schadelijke tabaksstoffen.

Minder zien roken

Dit initiatief werd in leven geroepen om te voorkomen dat de jongste generatie ook begint met roken. Zien roken, doet namelijk roken. Door minder te zien roken, zullen kinderen minder snel de neiging hebben om later zelf ook te beginnen roken. “Door deze maatregel willen we kinderen stimuleren om gezonde keuzes te maken en hen de kans geven om op te groeien in een rookvrije omgeving”, besluit schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren.