Frisse herstart voor Kinderclub Jojo: “Hier laten we kinderen met een gerust hart achter!”

Zoals het een kwaliteitsvolle kinderopvang betaamt, opende de vernieuwde Kinderclub Jojo aan het Ommersheimplein 4 in Vichte stipt haar deuren. De nieuwe look is fris, kleurrijk en helemaal afgestemd op de kinderen. “Dit is dé plek waar elk kind zich thuis voelt”, zegt schepen van Buitenschoolse kinderopvang Anja Desmet (Samenéén) trots. “Een warme, veilige en inspirerende plek!”

Tijdens de feestelijke opening konden nieuwsgierige bezoekers een kijkje nemen in de vernieuwde ruimtes. Daarna werd er geklonken op het nóg beter functioneren van deze dienstverlening van de gemeente. De investering van 35.000 euro heeft de club een compleet nieuwe vibe gegeven. Vooral de aparte ingang en eigen toiletten zijn volgens verantwoordelijken Lore Debaere (47) en Stefanie Meurisse (47) een schot in de roos. “Het resultaat is prachtig! De aparte ingang zorgt voor meer rust en overzicht, en het helpt enorm bij onze werking,” vertellen ze enthousiast. Dagelijks vangen Lore en Stefanie met hun team maar liefst 350 kinderen op, verspreid over 11 locaties. “Jojo staat nu nóg sterker in haar schoenen.”

Iconisch groen poortje krijgt nieuw leven

Misschien mis je het groene poortje? Geen zorgen, dat komt terug – maar dan in een creatieve gedaante. Het heeft plaatsgemaakt voor een volledige afscheidingswand en wordt nu verwerkt tot een symbolisch kunstwerk door de kinderbegeleiders. “Een knipoog naar de geschiedenis van onze club, want nostalgie hoort er ook bij!” aldus de schepen.

Ouders én kids enthousiast

Mama Nele Dussart (36), mama van Lize (5) en Vic (3), is duidelijk: “Het verschil is enorm! Elk hoekje is goed benut. Zelfs aan de leeshoek om te ontprikkelen na school is gedacht.” Cynthia Dumortier (36) uit Kuurne, mama van Sem (8), ziet mogelijkheden: “De keuken is top, misschien kan in de toekomst een warme maaltijd op woensdag?” Maar ook de allerkleinsten hebben hun mening klaar. “Het is héél mooi! Ik ga veel spelen en klimmen op de klimmuur,” lacht Jutta (4). “En de chipsjes zijn lekker!”

Met een nieuwe start en veel blije gezichten lijkt Kinderclub Jojo helemaal klaar om opnieuw een tweede thuis te zijn voor de kinderen. “Dit is meer dan een kinderopvang,” zegt papa Simon Breda (33). “Het is een plek waar je met vertrouwen je kinderen achterlaat. Dat is onbetaalbaar.”