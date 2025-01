Feest van het Kind in sporthal Ter Beke

Voor de vierde keer wordt sporthal Ter Beke omgetoverd tot een paradijs voor kinderen tijdens het Feest van het Kind, georganiseerd door het Huis van het Kind. Dit feest, in samenwerking met partners zoals de Oudenburgse scholen, het Kinderkansenfonds, kinderopvanginitiatieven, de Gezinsbond, vzw Dyade en jeugdverenigingen, vindt plaats op zondag 2 februari van 13.30 tot 17 uur. Kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen, zich laten schminken, gekke kapsels uitproberen of eendjes vissen. Ouders en grootouders kunnen ondertussen genieten van een drankje. Van 15 tot 16 uur staat Jeuk, een liveband voor kids, op het programma. De toegang is gratis. (SVE/foto SVE)