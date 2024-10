Ex-Rode Duivel Jan Vertonghen opent nieuw speelplein in Zonnebeke

In de wijk De Leege Kouter in Zonnebeke werd een nieuw inclusief speelterrein geopend. Het plein kwam er in samenwerking met de Jan Vertonghen Foundation. De recordinternational en huidig speler van Anderlecht was zelf ook aanwezig bij de opening.

Huidig burgemeester Ingrid Vandepitte (#Team8980) was heel tevreden met de realisatie van het nieuwe speelpleintje. “Dit kwam tot stand via het project Zorgzame Buurten”, vertelt ze. “Het plein wordt een plaats waar verschillende generaties samen kunnen komen en waar iedereen zorgt voor elkaar. Dat dan ook de filosofie van onze gemeente.”

Na twee jaar is het project eindelijk voltooid volgens huidig schepen van Jeugd en toekomstig burgemeester Koen Meersseman (#Team8980). “Het is een mooi verhaal geworden”, vertelt hij. “Enkel de groenafwerking moet nog voltooid worden en dat zal in de loop van november gebeuren. Veel toestellen kwamen er op vraag van de buurtbewoners en dat is positief. Het pronkstuk is natuurlijk de Sonaboog. We zijn daarmee wellicht de eerste in de regio. Elektronische en digitale spelletjes worden gekoppeld aan lichaamsbeweging. Het interactief toestel daagt uit om te bewegen en te spelen.”

Sonaboog

De boog wordt ingezet om de kinderen met plezier te laten bewegen, onder elkaar en ook met elkaar. Het spelelement wordt op een speelse manier gekoppeld aan het educatieve. Boven in de boog zitten bewegingssensoren. De vloer kent vele vlakken, van verschillende kleuren en cijfers. In de boog is een computer ingebouwd en met behulp van een eenvoudige bedieningsknop kunnen diverse spelletjes en beweegoefeningen gedaan worden. Het hele project kostte 100.000 euro waarvan er 60.000 euro gesubsidieerd werd.

Jan Vertonghen Foundation

Heel wat nieuwsgierigen, niet alleen kinderen, waren maandagnamiddag ook opgedaagd om recordinternational Jan Vertonghen van RSC Anderlecht te ontmoeten. Hij nam uitvoering de tijd voor een babbel en foto’s. Met zijn Jan Vertonghen Foundation speelde hij ook een rol in de realisatie van het speelplein. “We willen met de foundation zoveel mogelijk kinderen aanzetten tot spelen, bewegen en creatief te zijn. Ik heb zelf drie kinderen en weet hoe belangrijk het is. In de steden is dat soms moeilijker dan op het platteland. Maar we willen hen toch de mogelijkheid geven. Het project in Zonnebeke is echt iets om trtos op te zijn. Het nodigt uit om samen af te spreken en buiten te spelen.” Aan het enthousiasme van zowel de talrijke kinderen als ook ouders te zien, wordt het nieuwe speelplein een schot in de roos.