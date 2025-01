Elfjarige kinderburgemeester Anna-Lou heeft 26 huisdieren

Onlangs werd de kindergemeenteraad van Zwevegem geïnstalleerd. Anna-Lou Janart (11) uit Heestert gekozen tot kinderburgemeester. “Na de eerste stemronde was er een ex aequo, zodat er een tweede stemronde nodig was om de kinderburgemeester aan te duiden. Daarin haalde ik wel de meeste stemmen. Ik ben uiteraard blij dat ik verkozen ben, maar ik had het de medekandidaten ook heel hard gegund”, begint ze haar verhaal.

Anna-Lou is 11 jaar en heeft nog een zus Elle-Noor van 8 jaar. Ze zit in het zesde leerjaar van Gemeenteschool Heestert waar ze samen met 27 medeleerlingen in de klas zit van juf Karolien. In haar vrije tijd gaat ze graag dansen bij Ju-Dance in Zwevegem en voetballen bij Sparta Heestert.

Dierenarts

De meeste tijd gaat wel naar de 26 (!) huisdieren. “We hebben twee pony’s, vier schaapjes, 15 konijnen, twee cavia’s, twee schildpadden en een lieve poes van 15 jaar. Het mag dus duidelijk zijn dat ik een grote dierenliefhebber ben en later ook graag dierenarts zou willen worden.”

Sport

Het komende jaar als kinderburgemeester wil ze zich verdienstelijk maken. “Ik verwacht dat we met de kindergemeenteraad enkele goeie thema’s kunnen behandelen en er ook wat mee kunnen bereiken. Persoonlijk vind ik sport belangrijk voor kinderen. Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om aan sport te doen. Verder ben ik ook van oordeel dat er enorm veel dieren in het asiel zitten die te weinig aandacht en kansen krijgen. Ik ben dan ook voorstander van adopt, don’t shop”, zegt ze vastberaden.

Uiteraard volgen ook dankwoordjes. “Ik heb hele lieve ouders en grootouders die heel goed voor mij zorgen en die ervoor zorgen dat ik al zoveel heb kunnen doen en bereiken. Verder droom ik ervan eens een dagje mee te kunnen gaan met de huidige burgemeester, Isabelle Degezelle, om te zien hoe het eraan toe gaat in de realiteit.”