Diksmuidse speelpleinborden steken in een nieuw jasje: “Zoeken nog naar peters en meters”

De informatieborden die bij alle openbare speelpleintjes prijken zitten in een fris nieuw jasje. De nieuwe borden formuleren op een speelse manier enkele richtlijnen voor de speelpleingebruikers zodat het pleintje een aangename speelomgeving blijft voor alle kinderen. “Ook in de verdere aanleg van speelpleintjes blijven we fors investeren”, meldt schepen Marc De Keyrel.

De lente is in zicht, kinderen kunnen binnenkort weer lekker buiten spelen en ravotten. In het Diksmuidse stadscentrum en de deelgemeenten vind je 23 openbare speelpleintjes. Elk pleintje werd recent voorzien van een nieuw infobord dat in heldere maar speelse taal aan gebruikers uitlegt wat de ‘spelregels’ van het pleintje zijn.

“Het stadsbestuur investeerde de afgelopen jaren sterk in de openbare speelpleintjes en blijft dat ook in de toekomst doen”, aldus schepen Marc De Keyrel. “Zowel het openbare speelplein bij gemeentelijke basisschool Klavertje vier in Leke als het speelplein bij vrije basisschool De Veerkracht in Woumen kreeg in 2022 een nieuw speeltoestel. De kostprijs van beide toestellen en de aanvoer van het zand voor de omgevingsaanleg bedroeg 32.114 euro.”

Elk dorp een speelplein

Hiermee geeft de stad verder invulling aan de actie uit het beleidsplan om in elk dorp een speelplein te realiseren. “De gloednieuwe klimklautertoestellen kunnen gebruikt worden door de leerlingen van de scholen en zijn ook buiten de schooluren toegankelijk voor iedereen jonger dan 15 jaar. Op domein Zonnestraal werd afgelopen jaar de bandenput weggehaald en een wadi aangelegd. De kostprijs hiervan bedroeg 1.880 euro.”

Naast de investering in een voetbaldoel in Woumen en Pervijze plant het stadsbestuur ook de inrichting van een gloednieuw speelplein tegenover de vrije basisschool in de Beerststraat in Vladslo. “Op de gemeenteraadszitting van 30 januari werd alvast een samenwerkingsovereenkomst gesloten met vzw Procare, de eigenaar van het perceel, om het terrein hiervoor gratis te mogen gebruiken.”

Natuurlijke elementen

Ook het speelterrein in Beerst wordt komend jaar heringericht in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. “De bestaande speeltoestellen krijgen een ander plekje op het terrein en er zullen extra natuurlijke elementen zoals boomstammen geplaatst worden. Daarnaast wordt er een wadi en wandelpad aangelegd en zullen bomen voor de nodige schaduw zorgen.”

Aan de voetbaldoelen voor Woumen en Pervijze hangt een prijskaartje van 9.000 euro vast, de kostprijs van de speeltoestellen voor Beerst en Vladslo bedraagt zo’n 11.000 euro. De kostprijs van de omgevingswerken op het speelterrein van Beerst ten slotte wordt geraamd op 33.000 euro.

Zoektocht naar pleinpeters en -meters

Tenslotte is de jeugddienst op zoek naar een peter en meter voor elk speelpleintje. “Als buurtbewoner van het speelpleintje hou je een oogje in het zeil en rapporteer je vernielingen, overlast of zwerfvuil aan de stadsdiensten, die op hun beurt snel kunnen ingrijpen. Zo blijft het buurtspeelpleintje een fijne plek voor alle kinderen uit de buurt”, besluit De Keyrel.