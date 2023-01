Davidsfonds Moorslede reikt Junior Journalistprijs uit: Rune wint met vlotte pen

Het Davidsfonds Moorslede reikte zondag in jeugdcentrum de 4Link de Junior Journalistprijs uit. Vanuit de basisscholen uit Moorslede en Slypskapelle kwamen tal van mooie opstellen binnen van de vijfde- en zesdejaars, maar uiteindelijk ging de eerste prijs naar Rune Deceuninck (11) van de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier. Hij schreef een spannend fictief verhaal over hoe hij een drenkeling redde.

Een van de eerste activiteiten van het Moorsleedse Davidsfonds in het nieuwe jaar is telkens de uitreiking van de prijzen van de Junior Journalistwedstrijd. “Met dit initiatief bereiken we de basisscholen in Moorslede en Slypskapelle. Alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar schrijven een opstel. De leerkrachten kiezen de beste opstellen en bezorgen die aan ons”, aldus Kristof Vander Stichele, voorzitter van het Davidsfonds Moorslede. De laureaten werden zondag uitgenodigd in het jeugdcentrum de 4Link. Iedereen ging naar huis met een prijs, maar het was vooral uitkijken naar wie dit jaar als Junior Journalist uit de bus zou komen.

Radioloog

Rune Deceuninck (11) van de gemeentelijke basisschool Klavertje 4 mag zich Junior Journalist noemen. “Ik schreef een tekst over hoe ik zelf iemand uit het water redde. Een fictief verhaal, maar een die wel waar zou kunnen zijn.” Hoewel Rune een vlotte pen heeft, droomt hij van een toekomst in een totaal andere sector. “Volgend jaar start ik in het College in Roeselare. Ik zou graag in de toekomst radioloog worden.”

Darts

Bij het Davidsfonds blikt men tevreden terug op de Junior Journalistwedstrijd. “Het enthousiasme bij de leerlingen was opnieuw groot. Nu durven wij met de vereniging volop vooruit kijken naar een nieuwe activiteit. Daarvoor treden we volledig uit onze comfortzone”, aldus Kristof. Het Davidsfonds organiseert op zaterdag 25 februari in de 4Link een workshops darts, de sport die de voorbije jaren erg aan populariteit won. “We wisten Erik Clarys hiervoor te strikken. Erik is een voormalig wereldtopper binnen de dartswereld. Velen zullen hem nu ook kennen als commentator tijdens de grote toernooien die op televisie worden uitgezonden”, aldus Peter Verduyn. Peter is bestuurslid van het Davidsfonds en zelf een fervent darter. “Tussen 14 en 18 uur geeft Erik uitleg en tips over hoe men best de pijlen gooit. Daarna is er een toernooi. We hopen ook dat er heel wat toeschouwers komen supporteren. Wij voorzien alvast een bar.” Inmiddels is de interesse in de workshop en in het toernooi groot. (Bert Feys)

Wie er nog bij wil zijn, kan contact opnemen met Peter via het nummer 0491 98 73 89.