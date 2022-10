Crèche Moeke Fie mag toch nog (even) openblijven: “Ik heb geen plan B”

De kinderopvang Moeke Fie in de Gentsesteenweg in Desselgem moet dan toch nog niet dicht. Een beroepsprocedure laat uitbaatster Sophie Veys toe om open te blijven. “Samen met mijn externe begeleider Ex Aequo werk ik hard op het verder beter maken van mijn administratie.”

Het Agentschap Opgroeien trok de vergunning van Moeke Fie in augustus al in omdat uitbaatster Sophie Veys systematisch te veel kindjes zou opvangen. De crèche had dus op 1 oktober de deuren moeten sluiten, maar een beroepsprocedure zorgt ervoor dat de opvang nog enkele maanden kan openblijven.

Het belangrijkste is dat ik mij zal houden aan de capaciteit die Kind en Gezin oplegt

Het bezwaar werd ontvankelijk verklaard en wordt nu behandeld door de Adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die nagaat of de beslissing van het agentschap steek houdt.

Papierwerk

“Voor mij is het belangrijk dat Kind en Gezin de nodige tijd uittrekt om mijn bezwaar te behandelen”, reageert Veys. “Ik wil zo graag mijn levenswerk voortzetten: in opvang voorzien voor baby’s en peuters. Ik denk niet aan wat er moet gebeuren als de Adviescommissie het agentschap in zijn beslissing volgt. Ik heb geen plan B.”

Ondertussen doet ze er alles aan om haar dossier op punt te zetten. “Samen met mijn externe begeleider Ex Aequo (een ondersteuningsdienst in de kinderopvang red.), werk ik hard op het verder beter maken van mijn administratie. De procedures volgen we beter op tijdens de teamvergadering: het draait immers allemaal om papierwerk. Maar het belangrijkste is dat ik mij zal houden aan de capaciteit die Kind en Gezin oplegt.”