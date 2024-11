Concessie nieuwe kinderopvang goedgekeurd

De gemeenteraad keurde de concessietoewijzing goed waarbij vzw Infano in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal een kinderopvang kan inrichten. Infano investeert 380.000 euro om het pand in de Hoogstraat up-to-date te maken, van schilder- tot elektriciteitswerken. In totaal zullen er 24 baby’s en peuters van opvang krijgen. Op de bovenverdieping voorziet Infano ruimte om regionale activiteiten en opleidingen te organiseren. De organisatie mikt op 1 mei als openingsdatum. De concessie loopt tot november 2051 aan 327 euro per maand. “De investering onderstreept de toewijding van zowel de stad als Infano om een hoogwaardige en betaalbare kinderopvang te realiseren”, onderstreept het stadsbestuur. Oppositiepartij Samen Gistel juicht het initiatief toe, maar vreest mobiliteitsproblemen nabij de opvang pal in het stadscentrum. (TVA/foto PM)