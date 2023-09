Cocon is nieuwe opvangplek voor 18 peuters

Onder de naam Cocon richt Nieuwpoort een groepsopvang in voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Hiermee zorgt de Stad voor een betaalbaar en breed toegankelijke opvang waar kwalitatieve zorg centraal staat. Het initiatief vindt onderdak in Het Sociaal Huis. De dagelijkse organisatie van Cocon ligt in handen van Felies vzw.

Stad Nieuwpoort opent een nieuwe groepsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Deze biedt plaats aan 18 kinderen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan kinderen wiens ouders in Nieuwpoort wonen of die voor Stad Nieuwpoort werken.

“Met de oprichting van de groepsopvang vervult Stad Nieuwpoort één van de ambities uit zijn strategisch meerjarenplan”, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Nieuwpoort is een gezinsvriendelijke stad die families maximaal wil ondersteunen. Cruciaal daarbij is het aanbieden van degelijke, laagdrempelige voorzieningen voor kinderen. Met de groepsopvang lenigen we de nood aan nabijgelegen en betrouwbare dagverblijven. Door ouders het nodige comfort in hun eigen woonplaats aan te reiken, zetten we Nieuwpoort in de kijker als leefbare stad die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen om zich er te vestigen.”

Sociaal Huis

In de zoektocht naar een geschikte locatie werd contact opgenomen met Felies vzw, de koepelorganisatie voor kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang. In samenspraak met de Stad werd gekozen voor Het Sociaal Huis. De nieuwe groepsopvang vindt er onderdak in een vroegere polyvalente ruimte van 242 m². Deze is nu omgevormd tot een modern en volledig uitgerust dagverblijf. Voor de aanpassingswerken heeft Stad Nieuwpoort een budget uitgetrokken van 127.085,09 euro.

Voor de feitelijke uitbating van de groepsopvang werkt Stad Nieuwpoort nauw samen met Felies vzw. In de nieuwe groepsopvang staat een dienstverantwoordelijke van Felies vzw in voor de coördinatie, dagelijkse werking en begeleiding van de drie kinderbegeleiders. Door het voortdurend monitoren en ondersteunen van het team wordt de kwaliteit van de opvang gewaarborgd.

“De naam is een knipoog naar de Vlindertuin van Kinderboerderij De Lenspolder. Rupsen krijgen er de gedroomde locatie om zich te ontpoppen tot prachtige, unieke vlinders. Diezelfde redenering gaat op voor de nieuwe groepsopvang”, aldus schepen van Jeugd Bert Gunst. (PG)