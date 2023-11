Chiro Stine krijgt nieuwe lokalen in Guido Gezellelaan

Binnen een aantal jaar verhuist Chiro Stine, één van de grootste jeugdbewegingen van Kortrijk, naar nieuwe lokalen in de Guido Gezellelaan. Dat maakte de stad zopas bekend op een persmoment. De huidige lokalen in de Hemelweg volstaan niet meer om een jeugdbeweging van 270 (!) man en vrouw sterk te huisvesten, dus keken jeugdbeweging en stad Kortijk al langer uit naar een nieuwe locatie. Nu is de kogel eindelijk door de kerk.

De zoektocht naar een nieuwe locatie van Chiro Stine loopt al zo’n vijf jaar. De lokalen zijn te klein om er op wekelijkse basis zo’n 200 jongeren te entertainen, dateren ook al uit de jaren ‘60 en zijn zo niet meer in regel met alles wat betreft duurzaamheid, energie en veiligheid. Een nieuwe locatie komt voor Heules grootste jeugdbeweging dus als geroepen. “De voorbije tien jaar is ons ledenaantal met zo’n 50 personen gegroeid. Vooral de jongste afdelingen kennen een explosieve groei. De huidige lokalen voldoen niet meer om deze grote aantallen te huisvesten. We mogen onze handen samenwrijven dat we een goede samenwerking hebben met de lagere school en zijn ze daar zeer erkentelijk voor, maar op de lange termijn kijken we toch uit naar een eigen, voldoende groot, gebouw. We zijn blij dat er nu eindelijk een doorbraak is”, klinkt het bij groepsleidster Nina Hermans.

Doorbraak

Die doorbraak moet er komen in de vorm van een nieuwbouw in de Guido Gezellelaan tussen huisnummer 82 en 94. De gemeenteraad moet volgende week nog haar fiat geven, maar dat lijkt slechts een formaliteit te zijn. De komende maanden gaat de leidingsploeg, samen met een werkgroep samengesteld uit oud-leiding, aan de slag om de nieuwbouw vorm te geven. “Voldoende grote lokalen voor al onze afdelingen zijn prioritair. Onze grootste groepen hebben nu een té krappe binnenruimte, waardoor het moeilijk is om deftige spelen voor te bereiden bij regenweer. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat we voldoende opslagruimte hebben voor al ons materiaal. Op dit moment staat dit her en der verspreid over diverse locaties. Wanneer we iets willen organiseren is het vaak zoeken naar welk materiaal waar staat,” legt groepsleidster Maura Lafosse uit.

In 2024 gaan stad en Chiro samen aan de slag om een kant-en-klaar plan over te kunnen leveren aan het schepencollege dat in datzelfde jaar verkozen wordt. In 2025 moeten dan alle vergunningen aangevraagd worden alvorens er gestart kan worden met de effectieve bouw. “Dus kijken we al gauw richting 2027 wat betreft de oplevering,” zegt volwassen begeleider Dries Verhauwaert.

Droomlocatie

Ook schepen van jeugd Bert Herrewyn (Vooruit) is opgetogen, “het perceel in de Guido Gezellelaan is een uitstekende oplossing voor Chiro Stine Stine. Het is een grote oppervlakte waardoor er naast de wandel- en fietsdoorsteek ook voldoende ruimte is voor nieuwe jeugdlokalen. En met de aanleg van de nieuwe fietscorridors zullen er dichtbij voldoende speelmogelijkheden zijn.” Bij Chiro Stine delen ze die tevredenheid. “We kunnen relatief veilig onze diverse speellocaties bereiken: het park, het speelpleintje aan de Kransvijver, de bergjes. We zullen ook dichter bij de Wembley zitten, die locatie kunnen we dan ook gebruiken voor onze werking. Ook de nog aan te leggen groene zone rond onze locatie zal een grote meerwaarde zijn,” vervolgt volwassen begeleider Dries Verhauwaert. De buurt wordt ook nauw betrokken bij het bouwproces. Wat er op termijn moet gebeuren met de verouderde lokalen in de Hemelweg is nog niet bekend. “Wel lijkt het me logisch dat de ruimte opnieuw gebruikt zal worden voor jeugd. Zo is Ajko een optie, maar evengoed de aanpalende school,” besluit Bert Herrewyn.