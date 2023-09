Chiro Leieland stelt nieuwe begeleiders voor

Traditiegetrouw ging Chiro Leieland op de derde zondag van september weer van start in Beveren-Leie. Er werd afscheid genomen van leiders en de kampverantwoordelijken werden in de kijker gezet. Het hoogtepunt van de startdag was de verwelkoming van Dimitri Verhulst (44) en Kelly Van Kerckhove (39), de twee nieuwe VB’s.

Na dit alles was het tijd om de ouders uit te zwaaien en kon de traditionele start beginnen. Met 134 leden trokken ze de zaal binnen om in spelvorm te raden wie van de 31-koppige leiding in hun afdeling zou staan. Nieuw dit jaar is dat Chiro Leieland geen 9 maar 8 afdelingen telt. De Kerels en Tiptiens smolten samen tot de Keti’s.

Het echtpaar Dimitri Verhulst (44) en Kelly Van Kerckhove (39) nemen voortaan de honneurs als VB (Volwassen begeleider, red.) waar. Zij zijn sociaal geëngageerd en actief in verschillende Beverse verenigingen. Hun zoon en dochter zijn enthousiaste Chiroleden.

Leuke zondagen

“Toen we een tijdje geleden hoorden dat er naar nieuwe VB’s gezocht werd, speelden wij met de gedachte deze taak op ons te nemen. Toen de leiding ons enkele weken geleden vroeg om het te doen, was de kogel snel door de kerk. We vinden het de moeite waard om de enthousiaste leiding te ondersteunen en wat te ontlasten. Hen een beetje levenservaring mee te geven en hen de stem van de ouders te laten horen. Het neemt echter niet weg, ook al zijn we zelf in de Chiro geweest, dat we het eerste jaar nodig zullen hebben om ons in te leven. De leiding spaart moeite noch tijd om de leden een aangename zondag te bezorgen. Wij gaan er dan ook vanuit dat we samen met de ganse ploeg van Chiro Leieland een fijn jaar tegemoet gaan”, wisten de nieuwe VB’s te vertellen.

Lid worden van Chiro Leieland kan vanaf het tweede leerjaar. Wie eerst even de sfeer wil proeven, kan dat de eerste drie weken, dan moet je definitief inschrijven.

Naast de gewone wekelijkse zondagen staan terug enkele speciale activiteiten op het programma zoals o.a. de dianamiddag die doorgaat op 12 november, de hutsepotavond, Christus Koning, de tweejaarlijkse Heemfeesten en als afsluiter het 10-daags bivak in Zonhoven. (RSB)