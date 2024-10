Chiro Koekelare klaar voor traditionele Orchi-fuif

De leidingploeg van de Chiro, bestaande uit 47 leden, heeft niet stilgezeten. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren ze op zaterdag 2 november vanaf 21 uur de Orchi-fuif in Loods Willaert.

“Dit is al de 21ste editie van onze jaarlijkse Chirofuif”, vertelt Bo Cool, leidster van de meisjesafdeling. “De leidingploeg is enthousiast volop bezig geweest met de voorbereidingen. Het is meer dan alleen een fuif want we zijn ook actief op zoek naar sponsors om een optimale winst te realiseren. Veiligheid voor onze bezoekers is essentieel en daar komt vooraf heel wat bij kijken.”

Draaitafels

Kobe Verhelst, leider van de jongensafdeling, vult aan: “Dit jaar zorgen we weer voor vier toppers achter de draaitafels: Mauritz, Bryanort, Denoo en onze vaste DJ M-pulsive.”

“We beginnen vrijdagnamiddag met de opbouw, zodat we op zaterdag klaar zijn om iedereen goed te ontvangen”, gaat Bo verder. “We hebben er alle vertrouwen in dat we een mooie editie gaan neerzetten. We hopen op ongeveer 1.000 bezoekers. We halen de topeditie van net na corona waarschijnlijk niet, maar we gaan dat zeker trachten te evenaren.”

De fuif start om 21 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Een armbandje aan de deur is verkrijgbaar voor 7 euro, in voorverkoop via iemand van de Chiroleiding kost het slechts 6 euro.

Kinderfuif

“We hebben ook aan de jongsten gedacht. Voorafgaand is er een kinderfuif met als thema vogels, waar alle kinderen vanaf 14 uur welkom zijn”, zegt Bo.

“De winst van de fuif en de andere evenementen, zoals de ijstaartenactie, het spaghettiweekend en de nieuwe paasontbijtmanden, zijn cruciaal want met deze opbrengsten proberen we betaalbare activiteiten voor de kinderen te organiseren en zorgen we voor een betaalbaar kamp”, stelt Kobe.

“De Orchi is meer dan alleen een fuif, het is een kans om samen te komen, plezier te maken en de gemeenschap te ondersteunen”, besluiten leiders Bo en Kobe.