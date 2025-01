Carnavalisten kiezen Prins(es) Carnaval en kinderprinsenpaar: “De titel blijft in de familie”

Alvorens de 47ste carnavalsstoet halfweg maart kan uitrijden organiseren de vier Meense carnavalsverenigingen op zaterdag 1 februari het Kindercarnaval en de Prinsverkiezingsshow. Daarin gaan ze op zoek naar een nieuw kinderprinsenpaar en een kersverse Prins of Prinses Carnaval.

Het gratis kindercarnaval begint om 14 uur met de tovershow van goochelaar Christoon, in Menen beter bekend als Christophe D’Hondt, Prins Carnaval 2001. “Zijn tovershow is een van Vlaanderens meest geboekte kindershows. Hij brengt een show vol humor, magie en interactie. Achteraf is er een fotoshoot met een van de papegaaien. Kortom, niet te missen”, weet Eddy Demeyere.

Elk verkleed kind mag deelnemen aan de verkiezing van het kinderprinsenpaar. “Niet alleen mooi verkleed zijn telt, ook originaliteit is belangrijk. De kinderprins en -prinses krijgen een prijzenmand en mogen mee op de praalwagen tijdens de carnavalsstoet”, zegt Kurt Verheecke.

De carnavalisten organiseren ook een kleurwedstrijd in samenwerking met alle Meense scholen. “Per leeftijdscategorie (tot 5 jaar, van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 12 jaar) is er een mooie prijzenmand te winnen. De kinderen mogen een van de drie kleurplaten inkleuren en die meebrengen naar het kindercarnaval. Om te winnen moet je wel aanwezig zijn”, aldus Kurt.

Neef en nicht

’s Avonds volgt het absolute hoogtepunt van de dag. In de verkiezingsshow dingen Sandrine Dewitte (51) van De Kandeeleters en Gregory Dewitte (46) van De Vrije Carnavalisten naar de titel ‘Prins of Prinses Carnaval 2025 Groot-Menen’. “We zijn nicht en neef. Wie er ook wint, het blijft in de familie”, zeggen ze in koor.

De show in zaal Park Ter Walle begint om 19.33 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro, aan de deur betaal je 8 euro. “De kandidaten moeten zichzelf voorstellen, drie praktische proeven afleggen en de jury overtuigen met een eigen act. “De jury bestaat uit leden van het stadsbestuur en de stadsdiensten om de neutraliteit te garanderen”, zegt schepen en juryvoorzitter Kasper Vandecasteele. “Hoewel alles altijd heel spannend verloopt en de kandidaten er vol voor gaan, valt het op dat de strijd altijd fair blijft. Iedereen gunt elkaar de titel, en dat is iets wat de carnavalisten siert.”