Buitenspeeldag en speelstraten geven kinderen een avontuurlijke paasvakantie in Kortrijk

Op woensdag 19 april vindt de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats. Het avontuurlijk speeldomein De Warande in Kortrijk wordt omgetoverd in een heus buitenspeelpark. Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om te komen klimmen, klauteren, dansen en hindernissen nemen op verschillende springkastelen. Nieuw in het aanbod: laserkleiduifschieten en longboards. Ook het sportaanbod van de stad vindt dit jaar in het kader van Buitenspeeldag uitzonderlijk helemaal buiten plaats. Samen met het doorlopend aanbod van speelpleinwerking Wasper en zes speelstraten gaan kinderen die tijdens het paasverlof in Kortrijk blijven een kwaliteitsvolle vakantie tegemoet.

De animatoren van speelpleinwerking Wasper en organisaties van de aangeboden attracties zorgen op de Buitenspeeldag voor extra aanbod bij het spelen, met kindergrime, een gocartsparcours, eendjes vissen, dieren voederen, de (mini)gocarts, kleuterfietsjes en peuterloopfietsjes. Kinderen die op de Buitenspeeldag veel uitdagingen aangaan, kunnen rekenen op een aantal mooie prijzen. Ook ouders zijn welkom in de buitenbar.

Maar uiteraard is er speelpleinwerking in de volledige paasvakantie, van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april en van dinsdag 11 tot en met 14 april. Voor de tweede werkingsweek kan er nog gereserveerd worden tot vrijdagmiddag 7 april, via www.kortrijk.be/wasper. Met het systeem van reserveren wil de speelpleinwerking garanderen dat voor de kinderen voldoende animatoren beschikbaar zijn. Een goede begeleiding is immers essentieel om een leuke en veilige vakantie te kunnen aanbieden.

Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren: “Veel Kortrijkse kinderen brengen hun vakantie door in eigen stad. Daarom zorgen we voor een kwaliteitsvol speelaanbod. De speelpleinwerking Wasper en de speelstraten zijn een mooi voorbeeld. De Buitenspeeldag is voor deze vakantieperiode de kers op de taart. Elk Kortrijks kind moet kunnen gebruikmaken van dat aanbod. Gezinnen die het financieel niet gemakkelijk hebben, genieten ook voor speelpleinwerking Wasper van het verlaagd tarief via UiTPAS.”

Zes speelstraten

Tijdens de paasvakantie organiseren bewoners van zes straten in Kortrijk voor de kinderen een speelstraat: de Vogelzanglaan en Dokter Snellaertstraat in Kortrijk, ‘t Rode Paard in Bellegem, de Diagorasstraat en Pieter Breughelstraat in Marke en Schakeldries in Heule.

In een speelstraat is er geen doorgaand verkeer, waardoor kinderen en ouders de straat kunnen gebruiken om te spelen of samen te komen met buren en vrienden. Bewoners kunnen uiteraard wel hun huis of garage nog bereiken. Eén of meerdere bewoners van de straat zijn verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de straatbewoners – de aanvraag wordt immers steeds gekoppeld aan een bewonersenquête – het plaatsen van de signalisatie en het bewaren van het spelmateriaal. Voor de zomermaanden kunnen bewoners nu al hun aanvraag voor een speelstraat indienen via www.kortrijk.be/warande.