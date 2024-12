Buitenschoolse kinderopvang onder druk

Ilse Vandenbroucke signaleerde reeds meerdere malen dat de buitenschoolse kinderopvang in Jabbeke onder druk staat. Met de aanpassingen van de schooluren van De Wassenaard en de wijk Varsenare Noord is vooral daar het probleem erg prangend.

“Eigenlijk had men dit moeten zien aankomen”, oppert Ilse Vandenbroucke van Team 8490. “Voor Varsenare zou men gezien de huidige situatie eigenlijk de capaciteit moeten verdubbelen. Er zijn veel jonge gezinnen bijgekomen door de wijk Varsenare Noord en er is de beslissing van De Wassenaard om het schooluur terug te brengen van 16.15 naar 16 uur. “De gemeente moet dringend inspanningen leveren.”

Ongerustheid

Een mail naar de ouders zorgde voor nog meer ongerustheid en boosheid, want één van de boodschappen was dat men kinderen dient thuis te houden als het kan. Al werd daar al de maatregel dat vanaf het derde leerjaar er studie wordt voorzien in plaats van opvang aangekondigd.

Schepen Wim Vandenberghe erfde dit dossier van de voormalige schepen van Sociale Zaken Paul Storme. Hij meent dat er nu toch wel forse inspanningen worden geleverd. “Er is nu een structureel overleg met de school om de cijfers in de gaten te houden en om de aanpak rond de overbezetting verder uit te werken. Om deze overbezetting te beheersen, werden verschillende maatregelen genomen: overleg met de schooldirectie, communicatie naar ouders ter sensibilisering, invoering van verplichte studie voor kinderen vanaf het derde leerjaar, de overbezetting werd aangekaart tijdens de ouderraad, zoeken naar vrijwilligers om te helpen en contact met vrijetijdsaanbieders. Het inschrijvingssysteem is het laatste waar we naar willen grijpen, maar indien er geen oplossingen komen, zullen we niet anders kunnen. Momenteel kunnen we het aantal opvangplaatsen enkel optrekken door medewerking van scholen of extra gediplomeerde kindbegeleiders. Dit weekend zag ik wel een oproep van de school van Varsenare voor vrijwilligers die opvang in school kunnen verzorgen tussen 16 en 17 uur, wat wijst op een zeer constructieve houding van de school. Het probleem werd verder aangekaart bij de scholen en via overleg met aanbieders van vrijetijdsactiviteiten zoals Multimove, maar het blijft een uitdaging om voldoende personeel en middelen te vinden om de druk op de opvang te verlichten. Vrijetijdsaanbieders geven hierbij zelf aan dat het niet evident is om lesgevers de vinden die vanaf 16.15 uur of op vrijdag vanaf 15.15 uur beschikbaar zijn.” (PA)