Bietenstoet aan de kinderboerderij

Net voor de maand november organiseerde de kinderboerderij Bokkeslot een bietentocht. Halloween was het thema en de sfeermaker.

Boer Willem: “Wij konden voor de organisatie op veel vrijwilligers rekenen. Vooral mensen die ook op andere momenten en dagen actief zijn op het Bokkeslot. Zij begeleidden de kinderen bij het knutselen van een bietenlicht.” De optocht trok door de straten rond het Bokkeslot. De kaars in de biet brandend houden, was voor veel kinderen een hele opdracht. Na de tocht was er op de boerderij rond de vuurschaal een gezellige stonde met soep en hapjes. Op de laatste zaterdag van november is er opnieuw feest. Dan worden er massaal klaaskoeken gebakken. (MVD)