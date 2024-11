“Belangrijk dat we jongeren een boost geven”: Youthstart helpt kwetsbare jongeren een nieuwe start te nemen

Youthstart is een vereniging die zich inzet voor kwetsbare jongeren. De vzw biedt een achtdaags traject aan waarbij deze jongeren gecoacht worden om een beter inzicht te krijgen in zichzelf. En tegelijkertijd leren ze vaardigheden aan die nodig zijn in een werkomgeving. De apotheose in de vorm van een jurymoment, vond plaats in Cockpit 145 in de Kortrijkstraat, in de bureaus van sponsor Moore.

Youthstart, de naam zegt het zelf, helpt jongeren in een kwetsbare situatie een nieuwe start te maken. De VZW bestaat 26 jaar en wil jaarlijks duizend jongeren op die manier helpen. “De jongeren zijn tussen 16 en 30 jaar oud”, zegt Lieke Leleu van Youthstart. “Het zijn jongeren met een rugzak, ze gaan niet meer naar school of werken niet, soms zijn ze dakloos. We willen een aantal drempels wegnemen en hen opnieuw een toekomstperspectief bieden.”

“Wij streven naar een positieve en duurzame activatie van deze jongeren. Die activatie kan vele vormen aannemen. Het kan dat ze opnieuw naar school gaan, een job vinden, vrijwilligerswerk doen of een onderneming starten. Het blijkt een succesvolle aanpak, we zien dat meer dan de helft van hen na de training de draad terug opneemt.”

Blanco blad

Gedurende acht dagen worden de jongeren in groep gecoacht. Het beoogde doel is dat na afloop van het traject de jongere een beter inzicht gekregen heeft in zichzelf, en kan bepalen hoe zijn of haar toekomst er kan uitzien op korte of langere termijn. “Anderzijds besteden we aandacht aan het versterken van digitale-, communicatie- en presentatievaardigheden en attitudes”, vervolgt Lieke Leleu.

“We vertrekken van de dromen en talenten van deze jongeren”

“Daarvan weten we dat ze nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren in een werkomgeving. We vertrekken steeds van een blanco blad, we vertrekken van hun dromen en talenten. Vervolgens willen we die dromen en talenten concreet maken binnen de context van het bedrijfsleven. Tijdens dat achtdaagse traject worden ze gevraagd een bedrijfsplan te maken. De apotheose is dan de certificatie dag waarop ze hun plannen presenteren aan een adviesraad.”

Bedrijfswereld

Youthstart is actief in heel België. Onlangs organiseerde de VZW een traject in de regio Wevelgem-Menen-Wervik met jongeren uit de regio. De opleiding vond plaats in Streekfonds West-Vlaanderen in Kortrijk. Moore Belgium is een van de sponsors, de certificatie dag ging dan ook door in Cockpit 145 waar een deel van het bedrijf is gevestigd. Daar mochten de jongeren de communicatie-, digitale- en presentatievaardigheden etaleren die ze geleerd hadden. Om beurt gaven ze hun presentatie aan een adviesraad die werd voorgezeten door Piet Dujardin van Moore. Een plan maken is nog iets anders dan het ook te delen voor een publiek.

Geslaagd project

Het werd een bijzondere ervaring. Ook voor de mensen van Moore, en zeker ook voor de jongeren zelf. Voor Lieke Leleu van Youthstart is het alvast een geslaagd traject geweest. “Anke, een van de jongeren heeft een muzikaal talent. Ze wil andere mensen helpen met muziek”, vertelt ze. “Maxim was dan weer vroeg gestopt met school. Aanvankelijk was hij wat schuchter. Maar hij is gebleven en heeft de acht dagen volgemaakt en nu vertrekt hij met zijn certificatie en met een brede glimlach. Hij is zot van motorfietsen en is technisch sterk.”

“Hij zal de studies motormechanica hervatten aan Syntra West. Het is belangrijk dat we jongeren boosten en een toekomstperspectief bieden. We zijn heel tevreden dat we dit hier in de bueaus van Moore kunnen organiseren. Dat ze hun plan hier presenteren is drempelverlagend en geeft het signaal dat de bedrijfswereld niet zo angstwekkend is als misschien gedacht.”

Youthstart organiseert trajecten over heel Vlaanderen. Meer info over vind je op www.youthstart.be.