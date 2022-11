ARhus Beveren opent tijdelijk de deuren in voormalig KBC-gebouw

Woensdagmiddag opende de tijdelijke vestiging van ARhus Beveren de deuren. In afwachting van het nieuwe wijkhuis langs de Izegemseaardeweg kunnen bibliotheekbezoekers terecht in het voormalige KBC-gebouw langs de Beverseaardeweg. “We wilden de komende twee jaren zeker een werking in Beveren behouden, anders moesten we hier straks terug van nul beginnen.”

ARhus Beveren was de voorbije jaren gevestigd langs de Izegemseaardeweg. Het gebouw gaat er binnenkort echter tegen de vlakte en maakt plaats voor een gloednieuw wijkhuis. Dat nieuwe wijkhuis moet normaal gezien in 2024 af zijn. “De voorbije jaren hebben we in Beveren reeds een mooie werking uitgebouw. Onze voormalige locatie was wel reeds verouderd. Maandelijks zijn er zo’n duizendtal ontleningen. Ongeveer een tweehonderdtal bewoners komt hier in onze afdeling langs. We wilden dan ook de komende twee jaar graag in Beveren blijven en zochten naar een nieuwe, tijdelijke locatie. Anders zouden we hier van nul terug moeten beginnen”, aldus Yves Rosseel, algemeen directeur van ARhus.

Uitstekende locatie

Die nieuwe locatie werd gevonden langs de Beversesteenweg waar het voormalig KBC-filiaal al een tijdje leeg stond. “Een uitstekende locatie en een ruimte die zich echt leent om onze bibliotheekafdeling in onder te brengen.”

Het voormalige bankgebouw werd de voorbije weken ingericht tot een moderne bib. “Met de meubeltjes uit ons voormalig filiaal, maar we creëerden bijvoorbeeld ook enkele leuke belevingshoekjes.” De bibliotheek in Beveren zal telkens open zijn op woensdagmiddag van 16 tot 18 uur en op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur, maar bij ARhus ziet men heel wat mogelijkheden. “Er is bijvoorbeeld een beneden vergaderruimte en boven is er bureauruimte. De kluizenzaal is er nog steeds, die ruimte leent zich misschien zelf voor een activiteit.”

Voorleessessies

De nieuwe, tijdelijke afdeling werd woensdagmiddag geopend met onder andere voorleessessies voor de kinderen. “Wij zijn alvast erg tevreden met deze nieuwe locatie. De voorbije twee weken was er geen bibliotheek in Beveren en moesten we naar de stad. Onze kinderen lezen erg graag en een bib vlakbij is toch wel gemakkelijk”, aldus Lieselot Schotte. Ondertussen durft men bij ARhus ook al vooruit kijken. “We zijn heel blij dat we in de toekomst onze intrek mogen nemen in het wijkhuis dat de stad bouwt. Het is de bedoeling om daar een geautomatiseerde bibliotheek in te richten waar bezoekers 24/24 en 7/7 terecht kunnen”, aldus Rosseel.