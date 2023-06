Andries Verlinden (31) bracht Tieltse speelpleintjes in kaart: “Buiten spelen is een recht voor elk kind”

De zomer is bijna in het land, de zon lokt heel wat kinderen naar buiten. In Tielt en deelgemeenten kunnen ze terecht op verschillende speeltuintjes, maar waar liggen die precies? Andries Verlinden bracht de speelterreinen in kaart via buitenspelentielt.be.

Toen de Tieltse jeugdraad in 2018 een oproep lanceerde om nieuwe leden aan te trekken, sprong Andries Verlinden met veel plezier op de kar. Zijn laatste wapenfeit: een digitale kaart met daarop de speeltuintjes.

Waarom ben je zo enthousiast bij de Jeugdraad gegaan?

“Ik had altijd al interesse in jeugdwerk, voornamelijk door mijn jaren bij de Chiro, en wilde dat wel weer vertalen in iets beleidsmatig. Ik merkte ook dat dit de richting was waar de toenmalige Jeugdraad naartoe wilde.”

Vond je het dan zo nodig om iets aan het beleid te veranderen?

“Op bepaalde punten is er toch nog onvoldoende aandacht voor jeugd. Daarmee wil ik niet zeggen dat de stad het slecht doet op het vlak van jeugdbeleid, maar er zijn zeker nog verbeterpunten.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?

“Het meest bekende voorbeeld is het ontbreken van een structureel ingebakken jeugdreflex. Er wordt niet altijd meteen nagedacht over wat de impact op de jeugd zou kunnen zijn bij een bepaalde beslissing. Zo is er bij de herinrichting van het Hulstplein te weinig gedacht aan de jeugd, terwijl er toch geen enkel plein méér omringd is door scholen dan het Hulstplein. Toch is er niets aan het hele plein dat uitstraalt dat het er ook is voor de jeugd. Dat is een gemiste kans. Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden van momenten waarop die reflex er wél was. Zo gebeurt het bij de heraanleg van nieuwe speelterreinen steeds vaker dat ook de buurt wordt bevraagd over wat zij fijn zouden vinden.”

Heb je het gevoel dat je gedurende vier jaar Jeugdraad je stempel hebt kunnen drukken?

“Ja, maar te weinig en dat heeft veel met de coronacrisis te maken. Toch zijn we, dankzij het noodfonds, tegemoet kunnen komen aan een jarenlange vraag naar een nieuw skatepark aan de Watewy. Dat konden we realiseren met dank aan alle jeugdverenigingen, een sterk signaal naar het stadsbestuur toe. Ook over de nieuwe jeugdlokalen van Kanegem ben ik heel tevreden. Daar heb ik toch wel mijn stempel kunnen drukken, door eerst en vooral de nood steeds te herhalen en ook de plannen mee te beoordelen. We hopen dat binnenkort ook voor Schuiferskapelle en Aarsele te kunnen doen.”

“Realisatie skatepark aan Watewy sterk signaal naar stadsbestuur”

Eén van je laatste wapenfeiten was de creatie van een digitale kaart van de Tieltse speelpleintjes. Van waar het idee?

“Het idee vloeit eigenlijk voort uit de nood aan een speelweefselplan, iets wat al in 2018 werd aangekaart. Een speelweefselplan is een visuele kaart waarop je ziet waar speelzones zijn en hoe je die ook verbindt op een veilige manier. Op basis van die visualisatie kan je daar een analyse op doen. Hebben we er voldoende? Zijn ze goed en veilig bereikbaar? Beantwoorden ze aan de noden en welke verbeteringen kunnen er gebeuren? Nu hebben we dat op digitale wijze allemaal in kaart gebracht. Buiten spelen is immers een recht voor elk kind.”

Wat is de conclusie?

“We haalden heel wat info uit Openstreetmap. Zo kwamen we tot de constatatie dat niet alle speelpleintjes gekend zijn, maar ook dat er gaten zitten op de kaart.”

Hebben we dan genoeg speelpleintjes in Tielt en de deelgemeenten?

“Nee, eigenlijk niet, maar we moeten dat ook nuanceren. Zo is er een tekort in het centrum van Tielt, maar daar kan je er moeilijk bij creëren. Al zie je dat er toch ook nog mogelijkheden zijn in groenzones, zoals bij Ter Booye in de Roncevalwijk. Daar ligt een heel groot grasveld waar niets mee gebeurt. Daarnaast hebben we dankzij de kaart ook gemerkt dat er aan de Europawijk niet veel speelpleintjes zijn. Toen het stadsbestuur de oude politiegebouwen wilde verkopen, hebben we dan ook geijverd om maximaal het aanwezige groen te behouden. Het oorspronkelijk plan stond op 10 procent, wij hebben geijverd om daar 30 procent van te maken, iets wat recent toch ook zo afgeklopt is.”

Is er nood aan een structureel plan om bijvoorbeeld nieuwe wijken te voorzien van een speelzone?

“Ja, er is toch nood aan een visie en een plan hierrond. Er zijn grootsteden die dit al doen, maar in Tielt is dit nog niet zo duidelijk omschreven. Ook zijn niet alle speelpleintjes op een veilige manier met elkaar verbonden, maar het nieuwe leefbaarheidsplan dat geschreven wordt, biedt hier al gedeeltelijk een antwoord op. Maar onze analyse is al doorgesproken geweest met de schepen van Jeugd en de Jeugddienst.”

Ouders die deze zomer hun kinderen naar een speelplein in Tielt willen sturen, waar kunnen die terecht?

“Op het Stadspunt is er een fysieke kaart te vinden met daarop de speelpleintjes, met bijhorend stickervel. Digitaal kunnen ze terecht op buitenspelentielt.be.” (LDW)