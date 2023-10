Acht jongeren aan de slag bij Stad Kortrijk om te strijden voor gendergelijkheid tijdens YOUCA Action Day

Op donderdag 19 oktober zijn 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag bij een bedrijf, organisatie of overheid. In Kortrijk engageren ongeveer 350 leerlingen zich om mee te doen met YOUCA Action Day. Daarvan gaan er acht aan de slag bij Stad en OCMW Kortrijk, die dit jaar voor de negende keer deelnemen. Zo kunnen jongeren proeven van de grote diversiteit aan jobs bij Stad Kortrijk. Dienstverlening voor de burgers heeft veel facetten, YOUCA Action Day kadert deze facetten binnen een project over mondiale samenwerking en solidariteit.

Dit jaar worden acht jobs ingevuld: burgemeester voor één dag is Lander, Kyra is assistente HR-dienst, Elise wordt medewerker Nette Stad en Noor sociaal medewerker bij Wijkteam Zuid. Katrien bij team Net & Groen. Andere leerlingen schaven hun kennis bij in Kortrijkse bedrijven en organisaties, zoals AZ Groeninge, Hulpverleningszone Fluvia, Van Marcke, De Branding-De Waak en verschillende basisscholen. Arwen medewerker bij WZC De Weistern, Laura medewerker bij WZC De Zon en Giulia wordt leerkracht lager onderwijs Kooigem.

Seksuele intimidatie of agressie

In België wordt 60% van de vrouwen en 30% van transgender personen slachtoffer van seksuele intimidatie of agressie. En ook in Senegal is dit een groot probleem. Onze jongeren gaan dit jaar een dag aan de slag om een voetbalproject in Senegal te ondersteunen. “Het project brengt mensen van alle aard samen en maakt de problematiek via radio-uitzendingen bespreekbaar. Het zorgt voor meer bewustwording bij jongeren hier, en zorgt voor kordate actie in Senegal. Het project is dus voor beide landen goed. Het loon dat zij die dag verdienen (60 euro), gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar gaat het om een samenwerking met Plan International om in Senegal te strijden voor gendergelijkheid”, aldus Bert Herrewyn, schepen van Mondiaal Beleid.

“Lander vergezelt mij op YOUCA Action Day. Dat betekent dat Kortrijk voor één dag twee burgemeesters heeft die afkomstig zijn uit Marke. Ik ben benieuwd naar zijn mening: wat is goed in onze stad en deelgemeenten, wat kan beter? Jongeren spelen sowieso altijd een belangrijke rol bij de beslissingen die we nemen”, aldus Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.

Voetbalproject

In de regio Thiès, 70 km ten noorden van de hoofdstad Dakar, gebruikt Plan International voetbal als middel om genderstereotypen aan te pakken. Via voetbaltoernooien bereiken ze jongeren, maar ook ouders, politici, maatschappelijke leiders en werken ze aan genderrechtvaardigheid. In radio-uitzendingen delen ze hun ideeën met het grote publiek. Ze leren zo hoe ze genderrechtvaardigheid kunnen aankaarten bij hun ouders of maatschappelijke leiders. Ze overtuigen hen om een open en veilige omgeving te creëren voor jongeren.

Het zijn de jongeren zelf die het project trekken en de richting ervan bepalen. Uiteindelijk brengen ze hun lokale gemeenschap samen om genderstereotypen de wereld uit te helpen. Ze leren de oudere generatie slachtoffers van seksueel geweld te helpen, in plaats van hen de schuld te geven van het geweld waar ze slachtoffer van werden. Ze leren jongens en mannen positieve mannelijkheid uit te dragen in plaats van machogedrag.