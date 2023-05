50-dagenviering zorgt voor groot feest op Polenplein in Roeselare: “Het was een geslaagde editie”

De Roeselaarse laatstejaars kunnen terugblikken op een geslaagd 50-dagen-tweeluik. Zowel op donderdagavond als op vrijdagochtend zat de sfeer op het Polenplein er goed in.

Voor het tweede jaar op een rij vierden de laatstejaars van het middelbaar onderwijs in Roeselare hun 50-dagen in plaats van hun 100-dagen. De hoofdbrok van de festiviteiten stond op donderdagavond en vrijdagochtend gepland. Enkele honderden jongeren uit de verschillende Roeselaarse middelbare scholen palmden het Polenplein in voor een stevig feestje.

De sfeer zat er donderdagavond op de avondfuif al vroeg in, de jongeren trokken de lijn urenlang door om op vrijdagochtend volop te genieten van een ontbijtfuif. “Het slechte weer ’s nachts was geen smet op de festiviteiten. Dit is voor ons een onvergetelijke 50-dagen-viering”, aldus Louise Develter van VISO en Arta Zeka, Lise Beerland, Lobke Willaert en Amélie Verbrugge van Barnum. 50-dagen betekent ook ieder jaar kleurrijke gezichten. Zo ook bij Noa Borlé en zijn vrienden uit VISO Roeselare.

6 EMTb en 6 EWi in het Klein Seminarie verkleed als brandweer © SB

“Het kleurpoeder zorgt ervoor dat we er best wel feestelijke uitzien. Het is een lange nacht geweest, maar ook nu kunnen we tot op het einde van de ontbijtfuif blijven. We moeten niet ver, onze school ligt hier vlak achter.” De leerlingen konden ook dit jaar gebruikmaken van een lockersysteem. Onder andere Nannou Vanelslander, Seppe Decaluwé en Pepijn Prinsie uit het VMS maakten er gebruik van. “Echt handig. Op die manier kunnen we er bijvoorbeeld onze rugzak of portefeuille in opbergen en moeten we ons geen zorgen maken tijdens het feestvieren.”

6 WWIb1 in het Klein Seminarie verkleed als dokters en verpleegsters. © SB

Geen incidenten

Schepen van Jeugd Matthijs Samyn (CD&V) zag dat het goed was. “We zijn trots op de zesdejaars. Net zoals vorig jaar was dit een geslaagde editie, zonder incidenten. Het hoogtepunt was het ogenblik waarop zo’n 800 leerlingen samen op het Polenplein feestvierden. Het concept met de afgebakende zone werkt.”