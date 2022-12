40 leerlingen van Guldensporencollege Plein in Kortrijk brengen musical over pesten op sociale media

Vrijdag stonden ruim 40 leerlingen van Guldensporencollege Plein in Kortrijk op het podium voor de ‘Kerstmusical’. Die vond plaats in de kapel van de school. De musical ging over pesten op sociale media. David Santy is leerkracht muziek en Robbe Coussement geeft Nederlands. Zij begeleiden de leerlingen in dit avontuur.

De musical maakt deel uit van de kerstactiviteiten en is het toonmoment van GUSCO+ toneel en GUCO+ muziek. Dat zijn externe activiteiten die de school organiseert over de middag. Op het einde van vorig schooljaar kregen leerkrachten David Santy en Robbe Coussement de vraag of ze een concept in elkaar konden steken waar muziek en toneel samenkomen.

Pesten op sociale media

In de zomervakantie zijn de voorbereidingen gestart en hadden beide leerkrachten het idee, met verwijzingen naar de school, volledig uitgewerkt. “Er waren niet echt enthousiaste leerlingen om te acteren én te zingen. Dat musicalgedeelte bleek dus moeilijk, maar we hebben een oplossing. Nu wisselen we af tussen leerlingen die enkel voor toneel of muziek hebben gekozen”, legt Robbe Coussement uit. ‘Pesten op sociale media’ is het thema van de musical. “Het gaat over enkele hackers die zijn binnengedrongen in accounts van leerlingen en gemene berichten verspreiden”, zegt Jules Bayart die een hacker vertolkt.

“We hebben voor een thema gekozen dat leeft bij de leerlingen en op het einde ook een boodschap meegeeft”

“Het is goed dat we dit kunnen aankaarten want het gebeurt meer dan men denkt. Ook pesten gebeurt.” De leerlingen reageren op het hacken en pesten. In de loop van de musical maak je kennis met een groep pestkoppen en een toffe bende. “We hebben voor een thema gekozen dat leeft bij de leerlingen en op het einde ook een boodschap meegeeft”, aldus Robbe en David. Zo zullen de leerlingen onder andere ‘You can count on me’ van Bruno Mars spelen.

Spannend

Gedurende het eerste trimester kwamen de twee groepen toneel en muziek samen voor dit project. “Gedurende een volledig trimester kwamen ze elke dinsdagmiddag een klein halfuurtje bijeen om te repeteren”, vertelt David Santy: “Donderdagvoormiddag was de generale repetitie. Onze leerlingen hebben twee weken examens gehad, dus hebben we niet meer kunnen oefenen. We merken dat ze het spannend vinden. Hoe dichter dat het komt, hoe zenuwachtiger ze zijn. Zouden we meer tijd gehad hebben, zouden de afwerkingen ook beter zijn. en kan het langer dan een halfuur duren; maar dat is nog toekomstmuziek.”

De musical werd drie keer na elkaar gespeeld worden, want er is een doorschuifsysteem met andere geplande activiteiten. “Het was onmogelijk om alle leerlingen tegelijk te laten kijken naar het toneel- en muziekstuk. We hebben zo’n 400 leerlingen, dus de kapel zat elke keer goed vol”, zegt David Santy.