35.000 euro voor nieuwe speeltoestellen op Jeugdsite De Kroon: “Voor elk kind iets passend”

Het bestek voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen in de grote tuin van Jeugdsite De Kroon in Eernegem werd goedgekeurd. Voor deze realisatie wordt een budget van 35.000 euro voorzien. Hiermee zet het gemeentebestuur een volgende stap in het versterken van het speel- en ontmoetingsweefsel voor de jeugd in Ichtegem.

“De plannen voor de nieuwe speeltoestellen aan Jeugdsite De Kroon zijn tot stand gekomen in samenspraak met kinderen, animatoren van de speelpleinwerking en begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang”, kadert schepen van jeugd Tina Ledaine (Team Burgemeester). “Tijdens de zomervakantie van 2024 kregen zij allemaal de kans om mee te denken over wat er volgens hen nodig is in de tuin. Uit deze participatiesessies bleek een duidelijke voorkeur voor toestellen die uitnodigen tot verstoppen, ‘chillen’ en glijden. Zo gaven de kinderen aan dat ze graag de iconische boomhut vernieuwd zouden zien. Ook een speelhuisje, een vogelnestschommel en een nestschommel stonden hoog op het verlanglijstje van de kindjes en daar geven we dan ook gehoor aan”, aldus Ledaine.

fantasie en beweging

Ook de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang en de animatoren van de speelpleinwerking mochten hun inzichten delen. “Zij benadrukten het belang van diversiteit en speelse uitdagingen, verspreid over het terrein. Dit heeft geleid tot de keuze om toestellen met multifunctionele speelfuncties aan te schaffen. Deze toestellen stimuleren buitenspelen, fantasie en beweging en bieden voor elk kind iets passend”, voegt jeugdschepen Tina Ledaine er nog aan toe.

Het budget voor de nieuwe toestellen bedraagt 35.000 euro. “De eigen gemeentelijke diensten zullen instaan voor de aanleg en opwaardering van het groen rondom de speeltoestellen. Hiermee wordt niet alleen een nieuwe speelomgeving gecreëerd, maar ook een aantrekkelijke, natuurlijke ontmoetingsplaats voor kinderen en hun gezinnen”, geeft afscheidnemend schepen Jan Bekaert (W. I. T.) nog mee.