Jet Center en Holding Xavier Degroote tekenen nieuwe toekomst voor Jet Center uit: renovatie of nieuwbouw?

Het Jet Center praat met de groep rond Xavier Degroote over de ontwikkeling van de site na 2027. “Er komt een toekomstplan met als doel het harmonieus samengaan van winkels, kantoren en wonen”, luidt het. Er is nog niet uitgemaakt of het Jet Center gerenoveerd wordt of vervangen door nieuwbouw. Geruchten dat er plannen zijn voor hoogbouw, worden ontkend.

Het Jet Center werd gebouwd in opdracht van wijlen Gerard Brackx en kwam tegemoet aan de nood aan kantoren voor zijn steeds groter wordende touroperator Jetair, later opgenomen in Tui. De site vlakbij het Kennedyrondpunt werd in drie verschillende fases gebouwd tussen begin jaren ‘90 en 2002. Die fasering was nodig omdat de laatste bewoonster, Helena Ducheyne, niet wou wijken uit haar boerderijtje. Na 2002 kwamen op de site, naast Jetair/Tui, ook winkels, een bank en andere kantoren. Zo’n twee derde van de kantoren wordt nu nog ingenomen door Tui. Er zijn een zevental appartementen en een 20-tal bedrijven. Ook handel is een belangrijk deel van de activiteiten op de site. Maar het gebouw staat er ruim 30 jaar en het huurcontract met Tui loopt af.

De bouw van het Jet Center in meerdere fasen was nodig omdat Helena Ducheyne, die woonde in een boerderij op de site, van geen wijken wou weten. (foto EFO)

Het Jet Center start nu exclusieve gesprekken met investeringsholding Atavus Holding rond Xavier Degroote. Die groep is onder meer actief in de renovatie en het uitbaten van hotels. Atavus is de persoonlijke holding van Xavier Degroote en heeft tegenwoordig niets meer te maken met Vastgoedgroep Degroote, actief in Oostende.

Familie Brackx

Het Jet Center is eigendom van de familie Brackx. Bart Brackx: “Met Tui, die een belangrijke huurder is, hebben we een lopende overeenkomst tot eind 2027. Het is belangrijk dat we in de toekomst kantoren en handelsruimtes kunnen aanbieden die beantwoorden aan de noden. Na 30 jaar moeten we grondig nadenken hoe de site er uit ziet en wat we doen met het gebouw en de ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het een gemengde functie blijft van kantoren en wonen. Ook de handelszaken zijn succesvol en blijven zeer belangrijk voor de ontwikkeling. Het is nu voorbarig om conclusies te trekken over de woonfuncties. We zijn nu in exclusief gesprek met Atavus om te zien hoe de site kan ontwikkeld worden na 2027. ”

Het Jet Center werd gebouwd in opdracht van wijlen Gerard Brackx, stichter van Jetair. (foto EFO) © PETER MAENHOUDT

Bij touroperator Tui, die op de site nog kantoren huurt voor 450 medewerkers, reageert woordvoerder Piet Demeyere: “Tui is geen vragende partij om het contract te stoppen en wat ons betreft mag het gerust verder lopen. We zijn nu zelfs volop bezig met de renovatie van de kantoren en dat gaan we niet doen als het nog maar drie jaar zou lopen. We hebben geen intentie om het Jet Center of Oostende te verlaten.”

Atavus

“We willen de huidige huurders respecteren. We willen in samenspraak met de stad Oostende een visie uitwerken naar architectuur en duurzaamheid, die retail en woonfuncties kan doen samengaan”, duidt Yannick Maertens, CEO van Atavus. “Het bestaande gebouw is 30 jaar oud en we moeten renovatie nog bekijken naar duurzaamheid, maar er zijn ook ideeën die uitgaan naar een nieuwbouw. We zijn exclusieve partner, maar het Jet Center is nog niet gekocht of verkocht. We willen in de eerste plaats in gesprek gaan met de stad Oostende en de huurders en bewoners.”