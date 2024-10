Jeannette blaast 100 kaarsjes uit maar is nog steeds actief

Op vrijdag 11 oktober werd Jeannette Vanbelle een eeuw oud. Jeanette verblijft sinds 2020 in het WZC Blijvelde. Ze werd in 1924 geboren in Veldegem als derde kind in een gezin van acht kinderen. Ze had één zus en zes broers, maar zij zijn allen overleden. Als jong meisje hielp Jeannette op de boerderij thuis, maar ze ging ook helpen op het land bij andere landbouwers. Ze huwde met August Verplancke en samen kregen ze twee zonen: Gilbert en Michel. Haar echtgenoot overleed in 1998 en ook van haar zoon Michel moest Jeannette al afscheid nemen. In Blijvelde houdt ze zich dagelijks bezig met lezen in tijdschriften, maar ze kijkt ook elke dag naar het journaal en naar Blokken. Jeannette is ook altijd van de partij om mee te doen met de vele activiteiten die georganiseerd worden op haar afdeling. (JDK/foto Coghe)