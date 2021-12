Jeanne Bourgeois is de nieuwe kinderburgemeester: “Verrast dat ik van in de eerste ronde verkozen werd”

Tijdens een korte plechtigheid legde Jeanne Bourgeois (10) de eed af als nieuwe kinderburgemeester van Oostkamp. Zij volgt Matthijs De Metter op die een klein jaar de kinderburgemeester was van Oostkamp.

Sinds 2013 heeft Oostkamp een kindergemeenteraad en de leden ervan komen uit alle scholen van Oostkamp. De kindergemeenteraad komt enkele keren per jaar samen om mee te denken over activiteiten, milieu, sport of verkeersveiligheid. Elke Oostkampse school selecteerde twee leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar of uit het eerste of tweede middelbaar om te zetelen in de kindergemeenteraad.

Leerlingenraad

Jeanne Bourgeois werd enige tijd geleden door de leerlingenraad als een soort burgemeester van de basisschool De Sprong uit Waardamme verkozen en waardoor ze automatisch afgevaardigd werd naar de kindergemeenteraad die digitaal plaatsvond op woensdag 1 december. Het is voor haar de eerste keer dat ze zetelt in de raad. “Ik was dan ook een beetje verrast dat ik van in de eerste stemronde tot kinderburgemeester verkozen werd”, lacht Jeanne.

Door samen te werken en naar elkaar te luisteren, kan je veel bereiken

In haar functie van kinderburgemeester wordt Jeanne bijgestaan door enkele schepenen. Iben Lingier neemt het departement Vrije Tijd op zich en is ook verkozen als eerste schepen. Matthijs Vandecasteele is verantwoordelijk voor Verkeer. Serena De Cloedt krijgt Milieu en Isaac Snauwaert mag zich buigen over onderwijs. Uitredend burgemeester Matthijs De Metter blijft zetelen en wordt verantwoordelijk voor sport binnen de kindergemeenteraad.

Kinderburgemeester Jeanne is van plan zich, samen met haar kindergemeenteraad verder in te zetten voor het nog kindvriendelijker maken van Oostkamp en de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. “Zoals in de Kortrijksestraat in Waardamme, daar is er nu al een snelheidsbeperking op bepaalde tijdstippen van 30 per uur, maar ook de verkeersveiligheid in de straat naar het speelpleintje (de Beekstraat, red.) kan nog veel beter. We deden ook al een voorstel om een soort Sinterklaasmarkt te organiseren waar er op een goedkope manier speelgoed kan verkocht worden. We kregen als antwoord dat het misschien niet altijd eerlijk zou verlopen en dat we daarmee niet altijd de mensen zouden bereiken die we voor ogen hadden”, aldus nog Jeanne, die van plan is om haar inspraak te laten gelden zoals ze nu reeds doet in haar school. “Door naar elkaar te luisteren en samen te werken, kan je veel bereiken. Er is een betere school van gekomen. Dat is iets dat zeker van toepassing zal zijn voor Oostkamp.” (GST)